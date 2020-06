'Me dijeron que no me sorprendiera si llega un capo en un helicóptero'

Cristian Tula pasó por Atlético Nacional en el 2012. Recordado como un férreo defensa central, el argentino no dejó muchos recuerdos en lo futbolístico, aunque ese paso por el verde sí lo marcó a él.



En entrevista con Club 94.7, el defensa contó detalles de su experiencia en Nacional, como vivir en un edifico que era de Pablo Escobar.

“El edificio que el club dispuso que yo fuera a vivir con mi familia, el dueño era Pablo Escobar. A penas llegar y saber eso, es decir lo importante que era el tipo. No era para asustarse, pero ellos lo dicen porque en algún momento uno se iba a enterar y evitan generar miedo”, contó.

También, Tula, quien ya está listo para poder dirigir porque se graduó como entrenador, dio detalles de las situaciones extrafutbolisticas que le contaron se podían vivir como jugador de Nacional.

“A mí me sorprendió que un día Dorlan Pabón me dijo que no me sorprendiera si un día llegaba un helicóptero de alguien, un capo o un duro como le dicen ahí, y viene a buscarme a Macnelly Torres y a mí porque llegó un hijo de ellos y quiere que vaya a jugar a la finca de ellos, es algo normal. En el momento que yo estuve no pasó, pero es algo que están acostumbrados, que una persona con mucho dinero pasa a buscar al jugador y quiere llevarlo a un cumpleaños o algo. Uno no está acostumbrado, pero si tocaba había que vivirlo”, recordó.

Y dio más detalles de su opinión al respecto de esta situación: “No hace mucho que pasó entonces uno se pregunta ¿Cuánto cambió? Está demostrado que no hay seguridad que no permita que esta gente vaya a buscar a tal jugador y decir ‘te doy tanto dinero’. Debe ser muy normal para ellos allá”, contó.

No obstante, Cristian Tula admitió que el verde de Antioquia es un equipo muy importante en Colombia “es un club como River y Boca acá”, contó.