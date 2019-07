El ausente que no tendría en sus planes Pinto para Millonarios

Millonarios empieza este domingo su participación en la Liga II-2019 y ya presentó los jugadores que hacen parte de la plantilla y fueron inscritos en la Dimayor para este segundo semestre.

Hasta el momento son 27 los jugadores que presentó el embajador ante la máxima entidad del fútbol colombiano. Entre los inscritos está Wuilker Faríñez, quien, hasta el momento, continuará en el azul porque no ha llegado ninguna oferta que llene las expectativas del jugador y del equipo.

Sin embargo, entre los inscritos hay tres hombres ausentes. Matías de los Santos, defensa, ya tiene casi todo definido para cambiar de equipo. Vélez lo espera en esta semana que comienza y por eso no fue inscrito.

El segundo jugador ausente es Christian Huérfano. El atacante bogotano no ha deslumbrado a Jorge Luis Pinto y tendría las puertas abiertas para cambiar de equipo. No obstante, todo dependería de la llegada de Juan Camilo Salazar, quien no continuaría en San Lorenzo y volvería al club por la falta de pago de los argentinos a los colombianos.

El tercero es Cristian 'Chicho' Arango, a quien no le ha llegado un documento internacional para poder legalizar su inscripción en el fútbol colombiano. No obstante, él sí estará en el siguiente semestre.

Millonarios tiene tres cupos más para inscribir ante Dimayor. Uno sería para Salazar, mientras que los otros dos serían para el delantero y el volante que buscan los directivos con insistencia.