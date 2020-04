¡Cabeza y cola! Datos curiosos del líder y el colero de Liga Betplay

Mucho y nada ha pasado en el fútbol colombiano desde el 8 de marzo, día en que se jugó el último partido de la Liga Betplay I 2020.

Ese domingo, Envigado y Rionegro empataban 2-2 sin saber que sería el partido previo a una larga pausa, que ya cumple un mes y que no tiene fecha cierta de regreso.



La pandemia del coronavirus covid-19, que en el país se ha cobrado la vida de más de 50 personas y ya cuenta por miles la cifra de contagiados, es el reino de la incertidumbre. Hoy la discusión pasa por la estabilidad financiera y no por la fecha de regreso del torneo, que no será el 18 de abril como lo presupuestaba Dimayor, a juzgar por los últimos acontecimientos en materia sanitaria. La cuarentena se extendió hasta finales de este mes y, en el orden de las prioridades, no está el rescate del fútbol.



Pero no por eso hay que olvidarse de que el torneo está en marcha y que hay un líder Atlético Nacional, que tiene una particularidad, según lso datos de OPTA: Los 15 puntos que suma en el semestre es la menor cantidad para un líder en los torneos cortos en sus primeros ocho partidos; lo mismo tenían Boyacá Chicó y Deportes Quindío en 2011-II.



¿Un detalle más reciente? América de Cali y Millonarios, en el torneo finalización de 2019, contabilizaban 17 unidades.



Pero tranquilos hinchas verdes: Nacional es el equipo con más puntos por octava ocasión en los torneos cortos en sus ocho primeros partidos; el 2020-I es su menor cantidad (15 puntos).



Al mirar al fondo de la tabla hay otros detalles que invitan al contraste. Patriotas, último de la fila, es el octavo equipo con menos puntos en sus primeros ocho partidos desde 2015-I, cuando comenzó a jugarse con 20 equipos; Rionegro y Boyacá Chicó son los que han sido más veces último (3).



El equipo boyacense suma cuatro puntos en 2020-I, siendo su segunda mayor cantidad en sus primeros ocho partidos en los torneos cortos de Primera A; tuvo menos solo en 2012-II, tres puntos. ¿Vaso medio lleno?

