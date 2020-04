Juan Daniel Roa y las sensaciones que le deja el aislamiento en casa

Las sensaciones que viven por estos días los jugadores de fútbol son extrañas. Ellos, acostumbrados a prepararse en amplias canchas y salir a desfogar toda su capacidad en los estadios normalmente los fines de semana, están reducidos a reducidos rectángulos, excepto unos pocos que tienen casas campestres o habitan conjuntos cerrados en las afueras de la ciudad. Y justamente, la familia, que era la principal damnificada por su ausencia ante los diferentes compromisos, hoy se beneficia con la presencia de ellos durante todo el tiempo.

Juan Daniel Roa, volante que llegó de Santa Fe al Deportivo Cali y quiere ganarse un espacio en la formación titular apenas se reinicien las competencias en Colombia, reveló con la Oficina de Comunicaciones del club cómo ha pasado el encierro al que los llevó la emergencia del coronavirus.



Roa explicó que “al comienzo de pronto no entendíamos la situación y se hacía normal, ahorita se hace muy raro, debido a que uno está todos los días en su sede, en su cancha y con sus implementos, que no es lo mismo que estar entrenando en la casa, en sus espacios, todo cambia, pero uno tiene que acoplarse a lo que hay, a lo que se puede, y seguimos juiciosos entrenando desde nuestras casas para no perder la forma física”.



Sin embargo, reconoció que poco a poco la situación se va volviendo más pesada: “Comenzando, a todo mundo le ha pasado, se siente bien, está uno en su casa, disfruta de su casa, de las cosas que tiene, disfruta de su familia, pero ya van pasando los días, el tiempo, y obviamente el hecho de estar encerrado va dando ansiedad en otro tipo de cosas, pero toca en este momento difícil seguir con la familia, seguir juiciosos en casa, que es lo más importante”.



En su relato aclaró específicamente las diferencias de lo que hacen habitualmente y la alegría de ser futbolista: “Una de las cosas que más se extrañan es estar entrenando y jugando, aparte de que ha sido el sueño de uno, qué mejor trabajo que el que tenemos nosotros, somos privilegiados, nos sentimos muy contentos de tener este trabajo, pero en este momento se extraña demasiado, espero que esto cambie prontamente y pronto podamos volver a la cancha, es lo que anhelamos todos los futbolistas”.



Aunque volvió atrás y dio un mensaje que vale mucho: “Creo que a veces no nos damos cuenta de la gente que tenemos al lado, que son nuestras familias, las que siempre van a estar ahí, que son nuestro apoyo, lo que realmente amamos y no les dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle. A nivel mundial, sabemos que tenemos que hacer caso, quedarnos en casa, y a pesar de las circunstancias, de que uno se sienta angustiado o desesperado o ansioso, hay que hacer caso porque sabemos que podemos estar salvando muchas vidas”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces