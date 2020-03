Ricaurte sobre el coronavirus: ‘Jugar a puerta cerrada no es opción’

Luego de conocerse la suspensión de la Liga y la Copa Libertadores, Deportivo Independiente Medellín fue uno de los primeros clubes en tomar medidas frente al coronavirus (covid-19), una de las que se conocieron fue que los jugadores entrenen en sus casas y hagan cuarentena voluntaria.



El volante Andrés Ricaurte habló en el programa ‘Buenos días deporte’ de Múnera Eastman, donde contó cómo lleva estos momentos con su familia y su postura frente a la pandemia. “Se tomaron medidas a tiempo, se actuó de manera ágil y primero está la salud del grupo. Estamos acatando las medidas de los organismos encargados en el país”.



El volante comentó que “debemos evitar salir de la casa, evitar el contacto con mucha gente, son los mismos protocolos que hay en la sociedad para pasar este tiempo de pandemia”.



Sobre el tiempo en el que permanecerán trabajando de esta manera, Ricaurte resaltó que “no sabemos cuánto tiempo va a tardar, cada uno de los jugadores debemos continuar los entrenamientos en la casa, continuar la preparación física, preservar la salud y creo que es lo más importante”.



En lo personal, el capitán poderoso precisó que “he estado en mi casa todo el tiempo, acatando las normas que impuso el gobierno, aportando de esa manera esta situación y realizando los movimientos básicos, para mantener el tono muscular y la parte física”.



Además, “si la indicación es estar en la casa, jugar a puerta cerrada no sería una opción. Lo ideal es que todos estemos encerrados, la posición de los jugadores es que el torneo no comience, lo ideal es que cuando todo se normalice, continuaremos con el campeonato profesional”.



Finalmente, Ricaurte expresó su postura frente a la suspensión de las competencias y qué opciones se puedan dar cuando se dé la reanudación. “Hay que buscar la manera de acomodarnos a la situación y si toca cambiar el esquema del torneo, debemos hacerlo. El fútbol puede esperar y es lo menos importante en estos momentos, debemos acatar las normas, que ayudemos a que este virus no se propague. Aprovechemos estos espacios con nuestras familias, todo el año estamos trabajando, esperando a estar con la familia en vacaciones, pues ahora que tenemos este tiempo, debemos hacerlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8