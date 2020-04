Y sin fútbol a puerta cerrada ¿qué? Directivos muestran sus cartas

El Gobierno ha insistido una y otra vez: no hay manera de garantizar la salud de los futbolistas si se reactiva el torneo colombiano.

Medió un protocolo, más de 70 páginas de detalles sobre los desplazamientos, los camerinos, las pruebas médicas, toda la cadena vigilada al centímetro, pero al día siguiente el presidente Iván Duque y el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, coincidieron: no es viable.



Colombia seguirá en cuarentena al menos hasta el próximo 11 de mayo, pero todo dependerá del avance del coronavirus covid-19. Una señal, aunque sea leve, de que el virus crece por encima de la curva y volveremos los 50 millones al confinamiento.



“El virus va a estar presente un año o más en los escenarios moderados y hasta 18 meses en los escenarios más crudos”, decía el presidente Duque recientemente. Y coincidía con los cálculos más pesimistas de algunos dirigentes del fútbol colombiano, que lo temen aunque no lo digan abiertamente: puede terminar el año 2020 sin que regrese la competencia al país.



¿Qué van a hacer los clubes del fútbol colombiano, sumidos ya en agudas crisis? Esa es la cuestión.



Lo primero es que prácticamente todos entienden los argumentos del Gobierno nacional para no autorizar las aglomeraciones en esta etapa de la pandemia.



“Yo he manifestado que hay que cumplir las instrucciones afecten o no al fútbol. Él (presidente Duque) está muy bien asesorado, debe tener los mejores epidemiólogos y las medidas que ha tomado son las mejores para el país, lo acatamos porque aquí lo primero es la salud”, dijo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.



“El hecho de que el presidente de la república haya dicho que realmente no se puede reabrir la actividad futbolística en Colombia obedece a una directriz gubernamental que nosotros debemos acatar, en consiguiente somos conscientes que no habrá fútbol hasta que el Gobierno lo autorice, pero enviamos un protocolo en caso de que el presidente decida que se puede reactivar a puerta cerrada”, dijo Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad.

El protocolo en el aire



El protocolo, que es extenso, detallado y, según la Dimayor, pleno de garantías para proteger la salud de los jugadores, acabó siendo un esfuerzo que el presidente Duque no siquiera ojeó y el Ministro de Deporte dejó en un cajón para resolver asuntos más urgentes.



Se ha cansado Lucena de explicar que el fútbol no es una prioridad en medio de la emergencia. Pero entonces ¿para qué tanto desgaste?



El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, explica que no es un documento para el presente, dadas las circunstancias, pero sí que tendrá validez en el futuro: “El protocolo es un requerimiento sectorial que demanda el gobierno para evaluar aperturas lentas de la pandemia. Realmente corresponde a un borrador al que el gobierno le hará los ajustes que considere, y para implementar cuando el ministerio de salud defina”, dijo.



Es decir, ese nivel de detalle, que demandó tanto tiempo y esfuerzo, ni es vinculante ni se aplicará tal como lo entregaron sus autores: “Es un bosquejo que lo complementará el gobierno y lo ajustará en el tiempo cuando lo crea viable”, añadió Camacho, para quien la prioridad, así como opinan sus colegas, es otra: “No se debe arriesgar nada porque estamos hablando de la salud de nuestros jugadores y colaboradores, que son la esencia del fútbol”.



Más optimista parece Ramiro Ruiz, presidente de Envigado: "Estamos en estado de emergencia y en cuarentena, que por ahora van hasta el 11 de mayo, de ahí saldrá otra disposición de acuerdo al momento que estemos viviendo en términos de contagio. Esto es diferente a negar de tajo la posibilidad de reabrir el fútbol en este tiempo estudiaran el protocolo presentado. Confío plenamente en la capacidad y el criterio del presidente y respaldo sus decisiones, estoy optimista, que después de la cuarentena con niveles de contagio controlados y evaluados los protocolos presentados, el gobierno tendrá bases sólidas para ir dando paso a paso luz verde a todas las actividades económicas del país”. ¿Cuándo será eso? Quién podrá decirlo…

Y mientras ¿qué? ¿selección natural?



El tema con una prolongación de la cuarentena que se junta con otra y otra más y que además no abre ningún espacio a una actividad que no es vital sino cien por ciento de esparcimiento, es que día a día se desvaloriza a la misma velocidad que un barril de petróleo. Y esa es la gran preocupación de los clubes, que han intentado todo para pedir auxilios que no llegan.



“Es muy complicado hablar en términos económicos pero con lo que él (presidente Duque) a los presidentes nos queda analizar la mejor fórmula para tomar decisiones. Eso hace Santa Fe, consultas con abogados y financieros que recomienden lo que se debe hacer”, dijo Méndez.



A los comentarios sobre que el club no tiene fondos para aguantar mucho tiempo sin competencia, responde con claridad: “Los compromisos que he adquirido con jugadores y personal administrativo, Santa Fe sí tiene cómo cumplirlos”, dijo.



Pero no es la opinión común. Carlos Orlando Ferrerira, presidente de Alianza Petrolera, advirtió que la desaparición, al mejor estilo de Darwin y su selección natural, es el destino: “Si no se inicia a Puerta Cerrada será la quiebra de los equipos, porque no hay ingresos”.



En el fondo, los despidos, las negociaciones para rebajar salarios, las licencias no remuneradas, los costos que se cargan a los trabajadores serán la nota predominante: “Hay que renegociar los contratos de los Jugadores y poner topes salariales en común". Como ya hicieron Santa Fe, Millonarios, Once Caldas y seguirán otros más. Y no es que esté bien, pero es que el empleo será la gran víctima de la pandemia, inevitablemente.



Y entonces, como advierte el presidente de Santa Fe, la tabla de salvación es eso que pidieron los clubes casi desde el momento de la suspensión: “no he hablado con el presidente de Dimayor, vamos afrontando mes a mes los compromisos, no sé, talvez en el futuro se requiera ayuda del gobierno”.



Inevitable pensarlo: se hizo el protocolo, el esfuerzo, el primer llamado de auxilio para que, al final del día, se apele a un presidente Duque que se define como “el presidente más futbolero que ha tenido Colombia” para obtener fondos públicos que ayuden a salvar el barco. Después de todo, para qué tener un presidente de Dimayor de origen político sino para adelantar este tipo de gestiones…



En fin. El otro asunto es el futuro deportivo. Se cumple la cuarentena, se prolonga, se llega hasta agosto sin competencia y ¿qué? ¿No es cancelar el torneo la opción más práctica y justa? ¡Ni lo piensan!



“No se ha hablado ni de fechas ni de fórmulas para mirar cómo terminar el año”, dijo Méndez. “Aun no se toma esa decisión”, añadió Zuluaga. No. Lo temerán algunos más que otros, pero nadie se hace cargo de decirlo. Puede pasar que no el torneo sino el año gris que es este 2020 acabe sin que la pelota vuelva a rodar en Colombia. Pero para ellos, como para todos en esta crisis, cada día trae su afán.