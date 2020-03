¿Ley del embudo? Polémicas ideas de Cadena ante la crisis en la Liga

¿Alguna vez escuchó hablar de la Ley del embudo? Es esa en la que, ante una situación, la solución es darle lo angosto a usted y tomar lo ancho para mí. Un poco así, como piensa José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, que se superará la crisis económica que enfrenta el fútbol colombiano, sin competencia por culpa del coronavirus covid-19.

El polémico directivo ha concedido una entrevista al portal Gol Caracol, en la que asegura que tiene tres soluciones, que él considera viables, para enfrentar la debacle que supone para los clubes del país la falta de competencia.



Cadena asegura que la situación es apremiante: "la verdad es que el fútbol colombiano no aguanta un mes más", dice. Y la mala noticia es que la probable fecha de reinicio del torneo, el 18 de abril, no parece muy realista dada la evolución de la pandemia.



Todas las opciones de Cadena tienen que ver con los sacrificios que deben hacer los trabajadores, incluyendo a jugadores, entrenadores y personal administrativo.



Estas son sus ideas:



1. "Una es ponernos de acuerdo con los jugadores y rebajar el salario, que es una decisión consensuada y un tema válido. Es importante que los jugadores se den cuenta de la situación, que no tienen culpa ellos, pero tampoco nosotros los dirigentes de los equipos".



2. "La segunda es una licencia no remunerada, mientras que dure parado el campeonato y con esa licencia se les puede dar una prima de primer semestre".



3. "Y la tercera es la suspensión de los contratos. Es un conjunto de medidas y si los jugadores no son solidarios, la industria se va a acabar".



Llama la atención que, al menos en la generalidad, no contempla esos esfuerzos de parte de los directivos, él incluido. Por mencionar ejemplos en el sector empresarial, está el caso de Arturo Calle, quien cerró sus tiendas sin afectar el salario de sus empleados, lo que supone una afectación a su patrimonio económico, gesto muy alabado en las redes sociales. ¿Se habrá enterado Cadena?