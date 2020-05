Andrés Colorado reflexiona: 'Debemos tomar ejemplo de la Bundesliga'

La reapertura de la Bundesliga sirvió para dar el primer paso en el fútbol mundial en cuanto a ver de nuevo el balón en acción. Sin duda, el pasado fin de semana los ojos del planeta estuvieron puestos en territorio germano, entendiendo que será el punto de partida en otros países.



Colombia no fue la excepción. Jugadores y técnicos siguieron los encuentros más llamativos, llenándose de motivos para creer que en cualquier momento volverán los campeonatos locales.



Andrés Colorado, volante del Deportivo Cali, expresó su alegría en ‘Tiempo de Juego’, de Colmundo Radio en Cali, ya que después de cumplir con los requerimientos de bioseguridad esto puede servir para que el Gobierno nacional acceda a autorizar la competencia.



Colorado señaló que “contentos, porque el fin de semana se pudieron ver varios encuentros en la Bundesliga, hay que mirar hacia allá, tomar ejemplo, hacer lo que corresponde acá y simplemente esperar el momento en que podamos empezar a jugar. Sentimos que cada vez está más próximos, estamos trabajando fuerte, esperando el momento y sabemos que cuando llegue la posibilidad de jugar lo podamos hacer, estar bien preparados para ello”.



¿Qué sensación le dejó el reinicio del fútbol en Alemania y la forma de las celebraciones? “Estábamos esperando un reinicio y se vieron buenos partidos. En cuanto a las celebraciones, pienso que siempre habrá contacto en las celebraciones y en los choques, en el fútbol en todo momento va a haber contacto, es ilógico, pero también respetable que piensen así”.



Manifestó estar de acuerdo con Falcao García en el sentido de que no es lógico que eviten ese contacto en las celebraciones, pero luego en un tiro de esquina o en un tiro libre no será sencillo evitarlo: “El fútbol es un deporte de contacto, todo el tiempo está siguiendo al otro, chocando, simplemente la celebración debería ser normal, porque no podemos jugar separados de los otros”.



Finalmente, se refirió a cómo ha asimilado el confinamiento siendo un jugador joven: “Tranquilo, sé que hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad volver de jugar nuevo, esto cambió la manera de pensar y actuar de todos, pero esperemos que sea para bien. En la tarde hago el fortalecimiento preventivo, me baño, veo películas, juego en el Ipad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces