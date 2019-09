Continuidad de Danny Rosero en el Cali está en la cuerda floja

La continuidad de Danny Rosero en el Deportivo Cali sigue enredada. Hace varios días se conoció que pese a que se han realizado dos reuniones con un miembro del Comité Ejecutivo y el representante del jugador, Jairo Pachón, todavía no hay un acuerdo para que se quede.

El cuadro verdiblanco compró hace tres años la mitad de los derechos deportivos del zaguero central y el restante 50% pertenece a Patriotas, pero Pachón argumentó que la definitiva se tomaría en el mes de noviembre.



Futbolred lo contactó desde Europa y señaló que “estamos esperando, el Cali lo único que nos dijo fue que esperáramos hasta la finalización del torneo en noviembre, que es cuando se mirará la situación de los contratos de los jugadores que vencen en diciembre, quedamos de hablar nuevamente”.



Rosero llegó al Cali en 2017 y en el presente año ha disputado 37 compromisos, contando Copa Liga y Colombia, además de que ha convertido cinco anotaciones, la mayoría de cabezazo. Es un hombre fijo en la formación titular de Lucas Pusineri, quien en la ida de la semifinal de Copa Colombia tampoco lo utilizó ante Tolima, lo que calificó como “una decisión técnica”.



Su empresario añadió que “todavía no tenemos ninguna propuesta, estamos esperando la oferta por el 50% que deben terminar de comprar y la renovación del contrato del jugador”. Se supo que lo único que le ofrecieron fue un nuevo contrato, a pesar de que su vinculación terminaba en junio, argumento que no es tomado de buena forma por el futbolista y su agente. Basados en una cláusula de rescisión valoraron el otro 50%, pero el arreglo final no se ha presentado hasta hoy.



“No sé si el Cali va a hacer una oferta o nos van a dejar ir, ellos compraron el 50% hace tres años y pueden poner el valor de la propuesta, pero todavía no podemos hablar de nada”, añadió.



Al mismo tiempo coincidió con la versión del entrenador azucarero: “Fue una decisión técnica, porque el Cali en ningún momento nos ha puesto presión para renovar, nunca han utilizado eso para ponernos presión y firmar, de allí que se mantenga, ahora no juega por una decisión técnica, es el mejor semestre de Danny”.



Futbolred quiso la versión del presidente Juan Fernando Mejía, pero no fue posible su respuesta, mientras Pachón concluyó que “estamos esperando a sentarnos nuevamente, lo hemos hecho dos veces y no se ha llegado a un acuerdo”, dejando claro que por ahora no han dialogado con ningún otro equipo, pese a que se mencionan como opciones a Nacional y Junior.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces