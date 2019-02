Carlos Rivas no seguirá en Atlético Nacional: termina su contrato

La mañana de este martes, el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, dio a conocer porqué Carlos Rivas no ha sido convocado en los últimos 3 partidos que el equipo ha jugado: contra La Equidad y Unión Magdalena por la Liga I-2019 y frente a Libertad por la Copa Libertadores. Lejos de ser por una situación física o técnica, una situación contractual dejó al ex Deportivo Cali con un pie afuera del plantel verdolaga.

Sobre esta decisión, Autuori declaró que “Carlos (Rivas) pertenece a la MLS, tiene contrato hasta junio. El club determinó que no hará uso de la opción y yo hablé con él donde le dije que pensara en el futuro de su familia y el de nuestro equipo. Yo tengo que pensar en los jugadores que voy a tener continuidad, el tema de que no estuvo en otros partidos fue porque el club ya había determinado su salida. Quiero ser trasparente y si no voy a contar más con él, lo mejor es que pueda definir lo antes posible su futuro”.



Pese a tener contrato hasta junio, el brasileño decidió no contar más con él. En caso de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Rivas no será inscrito. En la Liga donde ya actuó, Nacional perdería ese cupo para el resto del semestre. El pase de Carlos Rivas pertenece a la MLS, el préstamo con Nacional iría hasta el 30 de junio.



Lo que se espera es que el club termine su préstamo esta semana para que el jugador pueda encontrar otros horizontes. Antes de llegar a Nacional, Rivas estuvo en el New York Red Bulls, club al que debe retornar. Cabe recordar que el mercado de pases en la MLS cierra a mediados de abril, lo que le permitirá que pueda darse el regreso al fútbol norteamericano.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín