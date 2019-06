Ojo a las cuentas: así se definen los finalistas de la Liga I-2019

Este miércoles la Liga I-2019 dictará sentencia: los cuadrangulares semifinales definirán a los dos finalistas del campeonato. De un lado, en el grupo A, Millonarios tiene la primera opción, pero Pasto no desistirá hasta el pitazo final. En el B, Junior y Tolima están empatados en puntos y definirán su suerte jugando de visitantes.

Estas son las cuentas del Grupo A:

Millonarios tiene 11 puntos y lidera el grupo; Pasto lo sigue con 10 unidades. Así, el albiazul tiene la primera opción de ser finalista y depende de sí mismo, pero Pasto se ilusiona con un resbalón de los dirigidos por Jorge Luis Pinto y un triunfo en su casa para superarlo.



Si los azules derrotan a los escarlatas, ya eliminados, estarán en la final. Si hay empate en Bogotá, los embajadores deberán esperar que Pasto no gane en Ipiales (empate o pierda), contra Unión Magdalena; y si Millonarios pierde con América, sería finalista si los nariñenses también caen.



Pasto tiene claro que no puede perder en su casa, pues si no suma no tiene ninguna posibilidad de ser finalista. Así que hay que ganarle al ciclón y esperar que Millonarios no logre el triunfo. Así sería finalista.



Sin embargo, los dirigidos por Alexis García tendrían un chance de quedar primeros si empatan: solo si América derrota a Millonarios en El Campín. Así, pastusos y bogotanos empatarían en 11 puntos, pero la diferencia de gol jugaría a favor de los volcánicos, pues llegan a la última fecha con +5, mientras que los albiazules tienen +3.



Estas son las cuentas del Grupo B:

Junior y Tolima tienen 9 puntos. El equipo barranquillero tiene mejor diferencia de gol (+3) y visita al eliminado Atlético Nacional; el pijao (+2) cerrará el cuadrangular en cancha del Deportivo Cali. Si Junior gana y suma mayor número de goles que Tolima, estará en la final y tendrá la posibilidad de revalidar su título.



Si Tolima gana y saca una diferencia de dos goles mayor a la de Junior, será el vinotinto y oro el que clasifique a la final.



En caso de que Tolima gane y consiga anotar apenas un gol más que Junior, el ítem de desempate serán los goles en condición de visitante y ahí un escenario, aunque poco probable, que se podría llegar a presentar sería una victoria de 2-0 a favor de Tolima y un 3-2 a favor de Junior, caso en el cual los tiburones se clasificarían. Sin embargo, si Tolima gana 2-0 y Junior apenas consigue una victoria por 1-0, el lugar será para los tolimenses, que por gol visitante estarían adentro.



¿Qué pasa si pierden Junior y Tolima? Ahí también entrará a contar la diferencia de gol, así que si los dos caen por la misma diferencia, será Junior quien clasifique. Pero si Junior pierde por un gol más y la diferencia de gol resulta siendo la misma, el ítem de desempate serán los goles a favor, donde, hasta este domingo, Tolima tiene ventaja.



En este caso también hay un escenario complicado, un 3-1 a favor de Cali y un 1-0 a favor de Nacional, los dejaría a ambos con la misma diferencia de gol y la misma cantidad de goles anotados, por lo que volviendo a los goles en condición de visitante, ese tanto conseguido por Junior le daría la clasificación a los tiburones.