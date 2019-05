Comesaña no vacila para hablar del futuro de Fernández en Junior

Matías Fernández aún no ha jugado ningún minuto desde que regresó Julio Comesaña a Junior y los rumores sobre una salida del chileno del equipo barranquillero empiezan a crecer.

La falta de minutos del volante eran producto de una lesión muscular que arrastró el deportista y así lo dio a conocer el técnico uruguayo en diálogo con 'La Cuarta', de Chile: "Cuando yo llegué, él estaba con una lesión muscular que no le permitía entrenar con regularidad, menos jugar. Hace un par de semanas empezó las prácticas con regularidad. Ahora está en buenas condiciones físicas, por eso lo voy a llevar a Ibagué, donde nos enfrentaremos a Tolima por el torneo local".

Y tal sucedió, pues el volante apareció en la nómina de reservados, aunque existe la posibilidad de que sea enviado a la tribuna porque Comesaña llevó 20 jugadores.

⚽✅| ¡Tiburones🦈, aquí están los reservados!



Presentamos nuestros 2⃣0⃣ jugadores reservados por el Profe Julio Comesaña para nuestro cuarto partido de los cuadrangulares semifinales de la #LigaÁguila🏆 ante Tolima en Ibagué.

El técnico también se refirió a la continuidad de Matías Fernández en Junior: “Es un elemento del club. Yo no puedo descalificar a nadie, ni decir que Matías no está en nuestros planes. Menos en su caso. Es un jugador de extenso recorrido, no voy a descubrirlo yo ahora”.

Aunque llegó con todo el apoyo de la hinchada, el chileno no ha tenido sus mejores presentaciones, pero el técnico lo respaldó con un contundente mensaje.

"Tiene que estar en buena condición para competir. Yo no le veo lesión, no está gordo. Vamos a esperar un poquito, debemos creer en su capacidad, en su profesionalismo. Debe tomar confianza. Es un jugador de selección, que jugó en Italia, en España, en Portugal", explicó.