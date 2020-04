Rafa Castillo, héroe rojo y villano verde: hombre de fútbol antioqueño

Desde San Antonio, Estados Unidos, Rafael Castillo recordó su paso por el fútbol antioqueño, donde jugó tanto en Atlético Nacional e Independiente Medellín. Desde su posición como ex jugador, Castillo habló sobre la experiencia vivida con los verdolagas en el 2002, donde perdió la Copa Suraméricana y en el 2004 pasó al DIM, donde marcó el gol definitivo en la final antioqueña que significó el cuarto título para el poderoso. En diálogo con Mística Deportiva, Castillo reflejó esas sensaciones.



“Cuando llego a Nacional me encuentro con algo muy serio y a veces como jóvenes no dimensioné la institución a la que llegué, ni la responsabilidad que tenía con la organización y con los miles de hinchas que van al estadio. Mi paso por Nacional no fue brillante, pero sí fue una gran enseñanza. Cuando llegas a un equipo grande tienes que dar resultados. Ese paso por Nacional fue de difícil aprendizaje. Colombia esperaba mucho más de ese equipo y no logramos cumplir con las expectativas y con la confianza de un técnico, unos directivos y una hinchada. No logramos cumplir las expectativas, teníamos una gran nómina. Fue un año lindo (2002-03), hubo respeto mutuo y eso es lo que queda al final, salir bien de una institución”, destacó.

Sobre la final frente a San Lorenzo de Argentina, Castillo expresó que “nos faltó experiencia, saber jugar una clase partidos como esos. Hicimos un gran torneo, pero ellos tenían mucho bagaje y tenían una gran ventaja. Estuvimos muy convencidos, pero las finales se juegan de manera distinta. Teníamos que haber jugado esa serie, como los primeros partidos de ese torneo”.

Además, contó que estuvo muy cerca de continuar en el equipo, pero al final no pudo concretarse, donde terminó yéndose al Atlético Bucaramanga. “Hubo una posibilidad de seguir en Nacional y al final, hubo unas condiciones de mis representantes que frenó mi continuidad. Hubiera sido ideal, pero Dios sabe cómo hace las cosas y así tenía que pasar”.

Pasando a la acera del frente, ‘Rafa’ contó cómo fue su llegada al conjunto rojo de Antioquia. “Luego de una temporada discreta en Bucaramanga, me llamó Javier Velásquez, presidente del Medellín y me puso unas condiciones increíbles para llegar al equipo. Cuando a un jugador le demuestran ese interés para armar un proyecto y ser protagonista, fue difícil negarse. Medellín es puro corazón, es sangre y es el equipo que cuando uno llega, se enamora. Teníamos dos jugadores experimentados como (Jhon Wilmar) ‘pelusa’ Pérez y Néider (Morantes), el grupo se fue construyendo con jugadores jóvenes y dimos una gran sorpresa en esa temporada”.

De esa gran sorpresa, fue el título de la Liga I-2004 contra Nacional, su ex equipo y que llegó gracias a un gol suyo. “Para mí fue muy importante ser parte de la historia del fútbol antioqueño, siempre quise ser parte. Que me consideren referente, se los dejo a los hinchas. Ese gol es uno de los momentos más relevantes y de más impacto en mi carrera, definió una final contra un equipo tan poderoso como Nacional. Nosotros no éramos favoritos, pero estábamos con la ilusión de dar un golpe de autoridad que quedó en la historia. En los últimos minutos estaba muerto del susto, Nacional estaba encima y yo estaba suplicando a Dios para que nos diera esa satisfacción de ganar ese título, en un escenario inesperado”.

Finalmente, Castillo expresó su deseo de regresar a Colombia en un futuro no muy lejano y volverse a “conectar con gente del fútbol”, por ahora está en Estados Unidos ocupado en negocios particulares, luego de haber terminado su carrera deportiva en el San Antonio FC de la USL, segunda categoría de Estados Unidos.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8