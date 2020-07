El 'duro partido' que enfrenta Carlos Lugo, exgoleador del Tolima

El vallecaucano Carlos Alberto Lugo, el quinto goleador en la historia del Tolima, atraviesa un difícil momento. Víctima de un aneurisma hace un año y luego de un infarto cerebrovascular, no puede valerse por sí mismo y prácticamente quedó postrado en cama.



Lugo, de 70 años, primo de Víctor, el habilidoso delantero de América de Cali, estuvo en el Tolima en dos periodos: De 1969 a 1973 y luego en 1979, pero también militó en América, Cúcuta, Quindío y Once Caldas. En un total de 280 compromisos oficiales marcó 86 goles, 63 de ellos con el ‘vinotinto y oro’. De igual forma, hizo parte de la Selección Colombia Preolímpica y la que asistió después a los Olímpicos de Munich 1972, así como a la Minicopa de Brasil.

Hoy, juega tal vez el partido más duro de su vida: El ex delantero y su familia reclaman que la EPS Medimás sea más constante con las terapias para lograr que vaya recuperando buena parte de su movilidad. Antes de la pandemia, escasamente podían sacarlo a la calle en silla de ruedas.



En cuanto a los implementos que necesita para seguir en este proceso, para acceder a los pañales y a las cremas antipañalitis tuvieron que presentar tutelas y en noviembre pasado empezaron a recibirlos, con algunas dificultades.



Lugo padecía de un aneurisma desde hace 5 años y en el intento por realizarse una intervención quirúrgica debían hacer primero una panangiografía, para saber qué arterias estaban afectadas. El procedimiento se cumplió el 5 de julio, pero lamentablemente durante el mismo sufrió un deterioro neurológico y tuvieron que entubarlo.



Lina Hernández, su nuera, es la persona que está al frente de su cuidado, aunque en marzo le enviaron enfermera en casa. También ayudan en esa función la mamá y la abuela de Lina.



Carlos vive desde el 1 de mayo de 2015 en el barrio El Jordán, de Ibagué, en casa de su hijo John Jairo, quien lo tiene como beneficiario de la seguridad social.



“El aneurisma se rompió el 18 de junio del año y quedó así, duró dos meses en la clínica, durante el examen que le hicieron un examen le dio un infarto cerebral, quedó muy limitado, pero gracias a Dios está estable”, señaló Lina.



Con la esperanza de que las cosas irán mejorando, agregó que “cuando salió lo hizo como un vegetal, solo movía los ojos, gracias a Dios ahora ya come, porque antes tenía que hacerlo a través de una sonda, ya se comunica un poquito y mueve la mano y la pierna derecha, nada más, quedó postrado”.



Consultada acerca de si el Tolima u otro equipo en los que estuvo le han dado la mano, Lina dijo: “Nada, ninguno, ni siquiera sé si conocen el caso, tampoco he ido a la oficina porque no me queda tiempo”.



Aunque tiene fe de las cosas irán mejorando, relata cómo ha sido la tramitología: “Con la EPS ha habido mucho inconveniente, todo ha sido con tutela, Hugo Galeano y Fernando Fiorillo me están ayudando con una solicitud ante la Superintendencia de Salud porque el servicio de las terapias ha sido muy limitado, los pañales y las cremas solo me han dado dos en este año, sino que es un proceso muy tenaz, todo es con tutela, tengo que ir a radicar la orden, hay que ir a la madrugada para conseguir la ficha y volver a los ocho días para saber si salió el orden, cuando voy a la farmacia dicen ‘está mal ordenado, se equivocó el médico, se equivocó Medimás, se equivocó la farmacia’, y a lo último se queda uno sin las cremas”.



Por ahora lo que más les preocupa que Carlos pueda realizar sus rutinas de recuperación: “Se supone que son 10 terapias mensuales, pero eso ha sido una lucha tenaz, el año pasado le hicieron en octubre y en noviembre, en diciembre, enero y febrero no vinieron, volvieron en marzo y le hicieron dos o tres, pero fue cuando empezó la pandemia, volvieron en junio y con esa intermitencia no sirven”.



“Hay mucha gente que está molesta porque un jugador que le dio gloria al Tolima esté pasando por esta situación", dice Lina del caso de su suegro, que del Tolima vino al América en 1974, cuando lo trajo Vilic Simo.



