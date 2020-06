‘En Nacional quiero contribuir para dejar huella‘: José F. Cuadrado

La experiencia es algo que solo se adquiere con el tiempo, algo que José Cuadrado lo tiene muy enfocado en lo que busca día a día en la cancha y fuera de ella. El arquero de Atlético Nacional ha aprovechado esta pandemia para seguir liderando su proyecto familiar, con su marca de ropa deportiva, entrenándose y compartiendo con sus seres queridos.



“Todavía seguimos en esta cuarentena, estoy compartiendo con la familia, ocupándome en otras labores como mi emprendimiento empresarial. Hace seis años viene funcionando paralelo a mi carrera y en este momento ha permitido aportar más, seguir creciendo y fortaleciendo”, detalló el arquero vallenato.

Aunque no todos los días son iguales, a veces el ánimo puede decaer un poco, pero Cuadrado sigue siendo fuerte y poniéndose a punto para cuando la pelota vuelva a rodar. “Este momento a todos nos ha tocado vivir algunos días más complejos que otros, el cambio de fechas para el inicio genera una cierta incomodidad. Tenemos el deseo de regresar al terreno de juego, pero este tiempo nos invita a seguir perseverando y cuidarnos. Seguimos asumiendo este compromiso, con esa paciencia que se necesita y cuando sea el tiempo de volver, la preparación esté muy bien y podamos superarlo, sacar el mayor provecho y volver más fuertes”, indicó.



A José, le restan cuatro partidos para llegar a los 400 en su carrera. Son 15 años, donde el arquero ha tenido continuidad y responsabilidades en grandes equipos. Otro récord que tiene el meta es del lograr 10 veces un invicto de más de 300 minutos. Algo que valora inmensamente. “En cuanto al tiempo y pocos equipos, se ha dado en poder consolidar una carrera de cinco y seis años en equipos como Millonarios y Once Caldas, donde logré una gran regularidad. En 15 años he sumado grandes experiencias en mi carrera y es lo que me ha llevado hasta acá”, resaltó.



El jugador verdolaga le tocó pasar un año en su calendario en esta coyuntura que afecta el mundo, algo que lo puso más reflexivo. “Hace poco cumplí 35 años, con mi experiencia, he jugado muchos partidos, pero todavía quedan muchas metas. En Nacional quiero contribuir para dejar huella, en el momento que se acaben las metas, voy a dejar de crecer. La mejora hay que ser continua, los retos deben ser diarios y hay que buscar ser mejor que ayer. Todo eso contribuye para que a esta edad siga con metas”, precisó.



Finalmente, reiteró que “todos los días me motivo, tengo propósitos, la llama encendida y la pasión, son esos detalles que me tienen enfocado. Sumado al apoyo de mi familia, que me ayuda a disfrutar mi vida”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8