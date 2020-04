‘Jugué contra Millonarios infiltrado y hoy sufro las consecuencias’

En diálogo con Antena 2 de RCN Radio, Éder Castañeda habló sobre su pasado en el América de Cali y reveló fuertes detalles sobre una lesión de talón que sufrió en 2018 y aún, hoy en día, lo aqueja.



El defensor cucuteño tuvo dos etapas con los ‘Diablos Rojos’, primero llegó en 2015 pero no gozó de mucha regularidad, se fue al Huila y al año siguiente regresó para conseguir el ascenso a primera división. Permaneció en Cali hasta mediados del 2018.

Castañeda señaló que durante el 2017 “tuve una regularidad importante pero terminé con el talón fisurado y después me cae una infección en el talón, eso fue en cuartos contra Junior”. Como el América avanzó de fase, debía enfrentar a Millonarios y allí “me infiltraron para el partido porque fueron más las ganas de estar en la cancha.”

Hoy reconoce que “no tuve una muy buena recuperación, me apuraron para regresar y fue culpa de ambas partes”. Aclaró además que para el partido de ida en el Pascual Guerrero, “jugué con esa parte dormida” y fue certero al decir que “nunca me hice el lesionado”.

​Por lo anterior, el defensor afirmó: “Hoy en día estoy sufriendo las consecuencias de jugar infiltrado, todos los cuerpos no son iguales y se comportan distinto a los medicamentos”.



​Aquel día, Castañeda fue titular pero salió expulsado al final del compromiso, motivo por el que se perdió el juego de vuelta en Bogotá. Millonarios terminó avanzando por un global de 2-1.