Lo que el hincha de América debería saber sobre el club, según Pisano

Matías Pisano está a pocos días de salir de América. Su contrato finaliza el 31 de junio y en su poder tiene una carta en la que le dieron a conocer que no van a hacer uso de la opción de compra por él.

Aunque el delantero argentino confirmó que su deseo es seguir en el equipo escarlata, la negativa por parte de los directivos del equipo es rotunda, argumentando las dificultades económicas que atraviesa el club.

En diálogo con Carlos 'Petiso' Arango, Matías Pisano se confesó y contó algunos detalles de su experiencia en casi un año con el equipo escarlata.

Sobre las críticas que ha recibido por no querer rebajarse el salario respondió sin titubeos y explicó que “No es el tema del salario, el hincha no sabe, pero todos los clubes ya recibieron dinero de la TV, de los patrocinadores, eso está y con eso pagan los suelos de todos los contratos. América cobró un contrato importante por la Copa Libertadores. Lo que haga con el dinero el club ya se lo deben preguntar a ellos (Tulio y Mauricio) que son los que manejan todo en América. El club tenía una opción de compra conmigo y no la utilizó, aunque yo jugué casi todos los partidos, fuimos campeones. Ahora en junio tiene una opción de compra que ya me avisaron no van a utilizar, entonces yo entiendo que ya quedé libre con el pase en mi mano desde el 30 de junio".

Pero Pisano hizo otras revelaciones sobre su relación con Tulio Gómez, máximo dirigente del equipo escarlata, con quien dijo tener siempre un buen diálogo, aunque él le daba otras miradas por su posición de extranjero y una experiencia adquirida en otros países.

“Tengo una buena relación con Tulio y una de las cosas con las que siempre chocábamos era que yo le exigía como jugador mejorar la sede del club, mejorar en una ducha, en la cancha, en un buen gimnasio. El club te exige como un club histórico como América, que pelea torneos importantes como la copa libertadores, en esos detalles pierden con todos los equipos", explicó.

Pisano reveló algunos detalles de lo que se podría cambiar en la sede del equipo, pues eso también influye en la preparación de un equipo que aspira a ser protagonista en torneos como la Copa Libertadores.

“Puedes tener un Rangel, un Pisano, un Segovia, un Yesus, que compiten dentro de la cancha contra un equipo como Católica, Gremio, pero a la hora del choque, los otros entrenan mejor, más cómodo, no les falta absolutamente nada al jugador. Eso te hace preguntar ¿Qué le falta al America para ser un equipo top en todo sentido? No es pedir dinero, pero yo lo veo en los equipos por los que he pasado en México, Brasil, Argentina, y todos los equipos tienen algunos detallitos por mejorar, pero al América, todos esos detalles les faltan. Yo he tenido charlas con Tulio en ese sentido y obviamente vas al choque porque el club tiene que invertir ese dinero, pero no es mucho es cuestión de estar o tener la gente capacitada para esas cosas. Por ejemplo, es hablar con un sponsor y decirle ‘cámbiame ocho duchas’. Hablar con alguien que sepa de grama para césped y ‘decirle te coloco los carteles en el estadio o la sede que vamos a mejorar el césped‘. Hoy en día el América es el equipo más importante de Colombia. Cualquiera quiere ser sponsor", dijo el argentino.

En la entrevista con Arango, Pisano que él mismo hizo algunas gestiones para mejorar esto. “Por ejemplo, con Segovia hemos ido hablar en la panadería para que nos den el desayuno en la mañana y somos los jugadores. Cuando yo llegué no había desayuno en el club, y por ahí hay muchos clubes así, pero son detalles. Hay jugadores que vienen sin desayunar porque su familia no puede, por la cultura o porque no tienen el dinero para hacerlo. El club puede hacerlo con nada y fuimos hablar con Segovia para que esas cosas puedan cambiar en esos detalles que hacen más grande al club", explicó.

Hablando de los más jóvenes, el delantero también contó algunos detalles que influyen en el desarrollo del jugador, sobre todo en los más jóvenes que tienen la posibilidad de entrenar en el primer equipo.

“Al chico que es juvenil que llega sus pasos a primera, que lo obliguen a terminar el colegio. Hay muchos compañeros que no terminaron el colegio y los puedo nombrar, pero no me gusta. Sinceramente no terminaron el colegio y quizás es la cultura, el decir que llegué a primera y me dedico al fútbol dejando los estudios. Yo creo que el club tiene que formar desde chicos como jugador, como seres humanos, que el primer sueldo que gane sea invertirlo porque notás que el primer sueldo que ganan se lo gastan en una rumba, en un auto, en joyas, y que sea cambiarle la mentalidad para que los formen en esas cosas", explicó.

Y es que estas revelaciones no son habituales en el fútbol colombiano y Pisano es de los primeros que ha hablado abiertamente sobre el tema, pues así como América hay varios clubes en el país.

“El argentino defiende sus derechos y no sé si el futbolista colombiano lo hace. Por ahí prefiere o tiene el miedo de perder algo. En mi caso, sinceramente dejé todo en el club y me gustaría seguir, pero hay otras cosas extras que van influyendo. No soy costoso sabiendo las cosas que ha recibido América. Si vos me decís que no recibió la plata por la tele, no recibió la plata por Libertadores, por los patrocinadores, si vos sabés eso digo me voy a un costado", dijo.

No obstante, Pisano reconoció que tiene una buena relación con el máximo accionista de América y que se lleva una buena impresión de él. “En esas cosas chocábamos con Tulio, pero nunca faltándonos el respeto, obviamente él es una persona que sabe de negocios, que sabe mucho, pero en tema deportivo o club son esas cosas que tiene por mejorar. No es una persona, para mí es muy buena gente", argumentó.

“Hay cosas que la gente no sabe, pero así como el club exige salir campeón, ser un club importante, el jugador tiene el derecho de pedir las cosas normales, no son cosas élite. Es lo que tienen los equipos que tienen competencias internacionales, cosas como bañarse cómodo, que no sea una ducha para 30 jugadores, una cancha que se pueda entrenar porque tienen unos pozos grandes, son detalles que los otros equipos sacan ventaja", finalizó.