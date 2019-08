Concentración y eficacia, puntos clave del Cali para vencer a Nacional

Los duelos Cali-Nacional han sido tradicionalmente vibrantes y disputados desde la parte física; y el de este miércoles (8:00 p.m.) no será la excepción, con dos entrenadores meticulosos que se parecen en la rotación que implementan algunas veces para conocer el nivel de los integrantes de sus plantillas. Es sin duda el clásico de la séptima fecha de la Liga II-2019.



Por el lado del cuadro anfitrión hay respeto por el verdolaga por su plantilla y cuerpo técnico, pero también una inmensa satisfacción por el momento que atraviesan los verdiblancos, con liderato incluido. Para ganarle a Nacional habrá que tener mucha concentración en el sector defensivo, atentos a cualquier fisura que se presente en el sector de volantes, en el que Andrés Balanta y Christian Rivera han encontrado una buena sincronización en función de marca.



Eso será primordial, pero se requiere, de igual forma, que los hombres de avanzada (Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Déiber Caicedo) estén despiertos, con mucha dinámica, y constantemente fabriquen opciones de gol para que Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado sean protagonistas en la zaga verdolaga. Es decir, la presión debe ser total para evitar que Nacional piense, circule la pelota y haga daño, porque cuenta con los argumentos necesarios para silenciar la fiesta en Palmaseca, escenario en el que se pronostican más de 15.000 aficionados.



El defensor central Richard Rentería es consciente de ello y afirma que “ser líder te obliga a demostrar más, esperamos seguir en el primer lugar, mostrando por qué debemos estar en la parte alta de la tabla”.



Hace una retrospección a la fecha pasada y afirma que “con Medellín fue un partido más de lucha, nosotros en casa vamos a buscar el resultado desde el primer minuto. Vamos a tener paciencia para poder descifrar la propuesta del rival”.



De los inconvenientes que han padecido y la forma en que deben cuidarse de los delanteros de Nacional, sostiene que “los defectos me los guardo para mí, porque si no los rivales estarían predispuestos y sabrían cómo hacernos daño, tanto Barcos como Cucchi son delanteros muy importantes; si bien Barcos es un atacante al que le gusta más jugar, salir a hacer paredes y estar un poco más fuera del área, Cucchi es más luchador, no da balón por perdido, intenta marcar diagonales. Si se deciden por cualquiera de los dos o si lo hacen con un falso 9, debemos estar atentos para contrarrestar cualquiera de las posibilidades que se nos presenten para este partido”.



Acerca del buen rendimiento físico que se le ha visto al equipo, señaló que “el trabajo que ha hecho el profe Ariel (Perticarari) es muy importante, venimos actuando de muy buena manera, recuperándose de una gran forma y eso nos ha servido para enfrentar la seguidilla de partidos que estamos afrontando, para poder rendir, hasta ahora no tenemos lesionados de gravedad y eso es para resaltar la labor que ha hecho el cuerpo técnico”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces