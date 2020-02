Didier Delgado, por un triunfo en DIM: 'hay que atacar y proponer'

Deportivo Independiente Medellín llega al clásico antioqueño 304 con ‘viento en la camiseta’ luego de haber clasificado a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020. El conjunto rojo de Antioquia buscará volver a ganarle a Nacional, algo que no ocurre desde julio de 2018.

“El que tenga el balón va a tener la ventaja, nosotros debemos dejar la pelota lo más lejos de nuestro arco, hay que descansar con la pelota y que podamos ser contundentes para conseguir la victoria. Sabemos que los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Esperamos estar a la altura del juego y llevarnos los tres puntos”, indicó Delgado quien pica en punta para ser titular este sábado.



Sobre las ausencias que ha tenido en la temporada, Didier detalló que “es duro, es complicado. A veces no pude estar por lesiones o por decisión técnica, pero espero estar a la altura y competir el sábado”.



En cuanto al rival, “Nacional tienen jugadores muy desequilibrantes, arriba son muy fuertes, pero nosotros debemos contrarrestar sus virtudes y aprovechar los espacios que nos puedan generar. Hicimos una muy buena pretemporada, estamos muy bien físicamente”, indicó Delgado.



Pensando en lo que viene, afrontando tanto la Liga como la Copa Libertadores, Didier expresó que “esto es de todos los días, debemos trabajar, salir adelante. Sabemos que tenemos muchos partidos seguidos, pero lo importante es cuidarnos y estar bien para cuando el técnico me requiera”.



Finalmente, Delgado remarcó que “hay que salir a atacar, proponer, estar a la altura y atender las indicaciones del cuerpo técnico, para conseguir el triunfo. Estamos muy agradecidos con la hinchada porque siempre nos acompañan en las buenas y en las malas, hemos tenido traspiés, pero recibimos su cariño. Esperamos que vivan el clásico en paz”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8