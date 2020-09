Santa Fe vs. Millonarios: no es el primer clásico a puerta cerrada

Santa Fe y Millonarios disputarán este domingo, a las 8:10 p.m., el clásico 301 en la historia de la Liga colombiana. El duelo, correspondiente a la fecha 10, se jugará a puerta cerrada, como se juegan todos los partidos del campeonato debido a la pandemia. Sin embargo, este no es el primer derbi bogotano que se disputará sin la presencia de los hinchas.

El 1 de octubre de 2005, hace ya 15 años, el duelo entre cardenales y embajadores se tuvo que jugar a puerta cerrada por primera vez. No había pandemia, pero si una ola de actos violentos por parte de las hinchadas. Ese año, en mayo, hubo incidentes en el partido Santa Fe vs. América que dejó un muerto; mientras que, en septiembre, miembros de la misma barra de Millonarios se atacaron entre ellos con puñales.



Así, la decisión del alcalde ‘Lucho’ Garzón fue jugar el clásico y castigar a los aficionados, no dejándolos entrar. Panorama desolador en la noche de ese clásico, pues en las tribunas de El Campín solo había dos grandes pancartas, que tenían mensajes como “Clásico Irrepetible” y “Fuera de Lugar”.



El partido fue disputado de lado y lado; en el primer tiempo fue mejor Millonarios, pero en el segundo el más efectivo fue Santa Fe. Por el embajador anotó Harry Castillo; por Santa Fe, marcaron Luis Yánez, Jairo Suárez y Nelson Olveira. El resultado fue de 1-3 para el cardenal, que era el visitante.



Estas fueron las formaciones de aquel clásico a puerta cerrada



Millonarios: Juan Francisco Irigoyen; Omar Rodríguez, Jaime Bustamante, Nicolás García (sub 20), Gustavo Victoria; Diego Córdoba, Bonner Mosquera; Harry Castillo, Sebastián Hernández, Gabriel Fernández; y Martín García.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Independiente Santa Fe: Luís Enrique Martínez; Pablo Pachón, Nelson Olveira, Francisco Nájera, Francisco Delgado; Juan Carlos Ramírez, Carlos Ortiz, Jairo Suárez (sub 20), Daniel Gamarra; Luís Yanes y Mario Alejandro Benítez.

D.T.: Germán ‘Basílico’ González.