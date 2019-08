Cinco razones por las que Cali no se impuso de local contra Nacional

Deportivo Cali tuvo que realizar dos cambios obligados debido a diferentes situaciones físicas de los habituales titulares y otras dos por determinación técnica, pero su rendimiento contra Nacional no fue el mismo de jornadas pasadas.



En los pocos trabajos realizados hasta el martes el único que iba como inicialista era Carlos Rodríguez en lugar de Féiver Mercado, pero Pablo Mina y Darwin Andrade sufrieron molestias que los sacaron del encuentro, mientras Christian Rivera le cedió su cupo a Deiber Caicedo para encontrar más vértigo.



Sin embargo, la ausencia de Mina no se sintió porque Johan Wallens terminó nuevamente como figura del partido y ratificó que tiene las condiciones para adueñarse del puesto. Y aunque Kevin Velasco fue importante para ir al ataque en la primera parte, en la segunda Nacional utilizó bastante ese flanco para recostar su ofensiva. En el caso de Deiber, aportó su velocidad en la primera parte, pero no fue constante.



Estas son las razones por las que el cuadro verdiblanco no pudo sumar los tres puntos sobre el conjunto antioqueño:



1. No se aprovecharon los momentos en que sometió a Nacional: El cuadro verdiblanco salió a poner condiciones y lo logró durante la primera media hora del juego, al punto de protagonizar tres oportunidades claras con Carlos Rodríguez, Kevin Velasco y Juan Ignacio Dinenno, que se fueron desviadas sobre el horizontal y el vertical derecho.



Sin embargo, Nacional se aplomó en el campo y a partir de ese momento fue el dueño del esférico, con Jarlan Barrera, Daniel Muñoz y Pablo Cepelini, sumando al siempre peligroso a Hernán Barcos.

2. Faltó precisión en ataque: Muchas veces se ha ponderado el buen remate de media y larga distancia de Carlos Rodríguez y el oportunismo de Juan Ignacio Dinenno, pero en esta ocasión se vieron confundidos, a pesar de que Nacional dio espacios con sus tres centrales.



En el segundo tiempo, sobre los 23, la más clara la tuvo el juvenil Iván Arroyo tras un pase preciso de Rodríguez en un contragolpe, pero su inexperiencia le jugó una mala pasada.



3. Se perdió el control de las acciones: Nacional tiene una plantilla importante y Juan Carlos Osorio entendió que podía proponer juego ofensivo, haciéndolo a partir del desmoronamiento azucarero. Así pasó a terreno adversario y asumió todo el manejo del encuentro, situación que el Cali nunca pudo equilibrar en el segundo tiempo.

El partido en el Palmaseca estuvo intenso en emociones. Foto: Santiago Saldarriaga/CEET

4. Jugadores con poco protagonismo: Los extranjeros y los experimentados tienen la obligación de llevar la batuta en el Cali, a empujar el barco hacia adelante, pero este miércoles su columna vertebral estuvo en un bajo nivel: Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Matías Cabrera y Juan Ignacio Dinenno estuvieron lejos de su mejor producción y el colectivo se resintió.



5. Tácticamente salió avante Juan Carlos Osorio: Con la estrategia de sus variantes tácticas, o las conocidas rotaciones, Juan Carlos Osorio se salió con la suya. Daniel Muñoz, Pablo Cepellini, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera -para citar algunos- hicieron diferencia en Palmaseca, logrando que su equipo mantuviera el invicto en el campeonato.



Esta vez los cambios no le funcionaron a Lucas Pusineri y realmente pesaron poco para cambiarle la fisonomía al elenco azucarero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces