Chicó sumó tres puntos vitales para el descenso: venció a Patriotas

Boyacá Chicó ganó el primer clásico de Tunja contra Patriotas y sumó sus primeros tres puntos del campeonato. El cuadro ajedrezado logró vencer por 1-0 y se llevó tres unidades vitales para el descenso.



Édinson Palomino fue el autor del único tanto del partido, dándole la ventaja a Chicó. El conjunto de Patriotas, por su parte, solamente se quedó con una unidad tras el empate en la primera jornada.

El juego fue bastante flojo y el VAR, que estuvo presente, no intervino. Desde la primera mitad, el fútbol se hacía en la mitad de la cancha y no había opciones importantes de gol.



Diego Echeverri, delantero ajedrezado, y David Castañeda, de Patriotas, eran los que comandaban el ataque, pero no lograban abrir el marcador para quedarse con este clásico de Tunja.



La segunda mitad estuvo más movida, pues los dos equipos empezaron a subir sus líneas. Patriotas llegó por medio de Carlos Rivas, quien remató de lejos y este se fue cerca.



Sin embargo, Chicó respondió al minuto 62 y logró llevarse el gol por medio de Edinson Palomino. Un tiro de esquina dejó el balón dentro del área y el atacante aprovechó.



Así, los ajedrezados se llevaron los tres puntos y sumaron un tema vital para el descenso, que empieza a atormentar. Los de Tunja llegaron a tres puntos tras perder en la primera fecha.