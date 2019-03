Esta es la última carta de Andrés Ricaurte para no perderse el clásico

Andres Ricaurte no quiere perderse el clásico antioqueño de este sábado, a las 3:15 p.m., y por eso acudido a acciones legales. El jugador del Medellín, quien fue sancionado este viernes por dos semanas, con una multa de 49 millones de pesos por simulación en el partido contra Santa Fe por la fecha 9 de la Liga, considera que no se garantizó su derecho a la defensa y por eso envió un recurso de reposición a Dimayor, del cual espera respuesta a la mayor brevedad.

El jugador alega que se enteró por les medios de comunicación de su sanción, que no tuvo ocasión de responder y puso una hora precisa para tener una respuesta oficial: "solicito que así como se actuó por parte de la comisión para imponer dicha sanción se opere de la misma manera y con la misma celeridad para emitir una respuesta al recurso de reposición presentado por mí, antes de las 12:00 m del 16 de marzo de 2019".

El futbolita poderoso pasó un comunicado sobre lo sucedido. Foto: Exclusivo FUTBOLRED

En su petición, el jugador del DIM pide respeto a sus derechos: "Espero poder contar con el amparo y garantía de un debido proceso, al cual hasta este momento no he tenido oportunidad de acceder debido a las irregularidades que se han presentado en el proceso de notificación".



Esas anomalías que lamenta Ricaurte tienen que ver con que no habría sido notificado de la apertura del proceso disciplinario oportunamente, con lo cual no tuvo ocasión de aportar sus pruebas, lo cual es un derecho constitucional, según su defensa.

Efectivamente, la noticia de su suspensión se conoció la noche de este viernes.



Independiente Medellín confía en que, protegiendo los derechos del jugador, se le permita disputar el clásico de este sábado contra Nacional y se le permita después aportar pruebas de la simulación que provocó un penalti y la posterior victoria del rojo en el mencionado duelo contra Santa Fe.



Mientras se examina el recurso de oposición, el jugador está disponible y Octavio Zambrano tendrá la última decisión con Ricaurte.