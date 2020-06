La ansiedad de Carlos Lizarazo por volver pronto a la cancha con Cali

Deportivo Cali anunció la semana pasada que ya tiene listas sus instalaciones de la Sede Campestre de Pance para el reinicio de los entrenamientos individuales y colectivos.



En el plantel verdiblanco han sido reiterativos, desde el cuerpo técnico y varios de sus jugadores, en que se ha esperado demasiado para la reanudación de la competencia, porque los protocolos van a favorecer totalmente a quienes trabajan en esta actividad deportiva.



Precisamente, el volante Carlos Lizarazo habló por sus compañeros para solicitarle al Gobierno que no alargue más la fecha de puesta en marcha de la Liga:

Sobre la pandemia, expresó que “ha sido una situación que nos ha tocado a todos. Los entrenamientos aquí en la casa son muy distintos a lo que toda la vida hemos estado acostumbrados, pero nos han ayudado a mantenernos un poco, a seguir con la condición física hasta donde se puede. El tema de la ansiedad cada vez crece más, porque ya teníamos una fecha más o menos en la que se suponía que todo iba a empezar, pero se ha venido postergando, estamos a la espera con mucha ansiedad y con muchas ganas de por lo menos volver a entrenar”.



De su caso particular señaló que “acá de pronto tengo un poco de espacio para trabajar, repito que no es lo mismo tener una cancha que trabajar aquí; pero se hacen trabajos de fuerza, un poco de estímulos físicos, no sabría decir en qué porcentaje estoy, porque nunca tuve que parar tanto tiempo para esperar volver a entrenar. Creo que cuando iniciemos los profesores evaluarán nuestra condición física por medio de test y verán en qué nivel físico, dependiendo de las pruebas que teníamos antes, estamos cada uno de los jugadores. Acá trato de mantenerme bien y hacer trabajos de fuerza para prevenir cualquier tipo de lesiones cuando se inicien las actividades”.



También mostró su inconformidad porque hasta ahora no hay un acuerdo entre Gobierno y Dimayor para poner de nuevo la pelota en movimiento: “Ya teníamos una nueva fecha, ahora estamos a la expectativa de que tengamos una nueva orden, la espera se hace cada vez más larga, porque vemos que muchas actividades han vuelto de a poco a su normalidad y creo que con los protocolos que vamos a implementar todos los equipos va a ser difícil el tema del contagio, porque va a haber mucho orden, distanciamiento, estamos esperando siquiera entrenar, no solo desde la parte física desde la parte psicológica nos va a ayudar”.



Sobre la forma en que vienen entrenando con el técnico uruguayo Alfredo Arias, dice que “nos manda videos de nosotros en partidos que jugamos, de las cosas que él quiere que repitamos, que nos memoricemos en este tiempo en el que no estamos en la cancha, que seamos conscientes de eso desde la parte mental. También videos de equipos que a él le gustan, como hacen ciertos movimientos algunos jugadores, siempre tratamos de retroalimentarnos en este tiempo que no estamos en la cancha, el ‘profe’ se ha unido a nosotros entrenando con muchas ganas y por salud, es importante para todos la actividad física y en más en nosotros que somos deportistas de alto rendimiento”.



También reveló el conjunto europeo al que analizan constantemente: “El ‘profe’ quiere que aprendamos de equipos como el Manchester City, que hace movimientos ya casi memorizados, donde un jugador se desmarca hacia un lado y el otro recibe en el espacio que el otro genera. Le gusta que analicemos eso y ahora en este tiempo nos vayamos concientizando para que cuando estemos dentro de la cancha podamos ejecutarlo mucho más fácil”.



Ver que otros sectores volvieron a producir hace varios días y que el fútbol sigue quieto, es otro tema que le inquieta: “Sentimos que se han hecho a un lado en esta situación, hay actividades que iniciaron su reapertura y nosotros no debemos ser la excepción, hay un protocolo que hará que nosotros estemos protegidos, el riesgo que han asumido las empresas y un sector de la economía también lo podríamos implementar en el fútbol. Las garantías y el protocolo ya está casi hecho, para nosotros es muy importante reiniciar nuestro trabajo y para los clubes también va a ser un aliciente”.



Sobre la falta de público cuando se anuncie la fecha de reapertura, dijo que “el fútbol es un complemento de todas las cosas, no solo que los once jugadores de cada equipo que estén dentro de la cancha, sino que es el espectáculo, la gente, el ambiente. La afición va a hacer muchísima falta, pero ante esta situación que estamos viviendo a mundial sí preferimos jugar a puerta cerrada el tiempo que sea necesario por nuestra salud y la de toda la gente; ojalá que todo se solucione lo más rápido posible y podamos nuevamente tener el ambiente del fútbol en los estadios, como siempre lo queremos y hemos vivido”.



Marco Antonio Garcés.

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces