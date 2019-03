Carlos Ibargüen no seguirá siendo jugador de La Equidad 

Por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales, Equidad confirmó que Carlos Ibargüen no continuará en el equipo en la presente temporada. El delantero de Buenaventura decidió renunciar voluntariamente y poner fin a su ciclo con el club bogotano.

En el comunicado no se pueden observar más detalles de la situación, sin embargo Equidad agradece al jugador por sus excelentes valores como profesional mientras estuvo en el equipo.



El delantero jugó solamente 7 partidos con el equipo, en los que no marcó ninguna anotación. En el club que dirige Humberto Sierra no era titular habitual, ya que Carlos Peralta es el delantero de área en La Equidad.



Por su parte el club capitalino marcha en la posición 16 de la Liga I-2019 con 11 puntos. Su próximo encuentro será en condición de local frente al difícil Deportes Tolima, dirigido por Alberto gamero.