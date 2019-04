Ante fracaso de Colombia Sub 17, DT no duda: 'No pienso en renunciar'

Aunque los resultados condenan a Héctor Cárdenas, entrenador de la Selección Colombia Sub 17, él no tiene planes de retirarse del cargo.

Así lo aclaró en entrevista con Citynoticias, en la que explicó con claridad: "No he pensado en renunciar como técnico de la Selección Sub 17".





#CityDeportes "No he pensado en renunciar como técnico de la Sel. Colombia Sub 17. El problema de las inferiores en el país no es el talento, es la forma en que se trabaja. Tenemos que replantear el camino con la Federación": Héctor Cardenas a su regreso al país. @Citytv pic.twitter.com/JDHgRdVRzr — Eduardo Pita Ospina (@Eduardopitaos) 1 de abril de 2019





Ante la pregunta del periodista de CityTV, sobre dejar su cargo, el entrenador aseguró: "Nunca lo hago por el contrario soy la persona que lidera el proyecto y que va a seguir firme".



Cárdenas pidió no mirar a este grupo para encontrar las culpas sino ampliar el panorama: "El problema de las inferiores en el país no es el talento, es la forma en que se trabaja. Tenemos que replantear el camino con la Federación"



La Selección Colombia Sub 17 no logró un solo punto en cuatro partidos durante el último Suramericano de la categoría. "La no obtención de la clasificación es negativo desde todo punto de vista pero nos obliga a construir desde mañana un nuevo camino", dijo.







A la hora de explicar un resultado a todas luces muy pobre, Cárdenas comentó: "Tuvimos factores internos que limitaron y condicionaron el normal desarrollo de la competencia de nuestros chicos, las lesiones de jugadores previo al inicio de la competencia, jugadores que fueron desafectados faltando 5 días para viajar".



Ahora la pelota está en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que debe decidir el rumbo del equipo, desde la frustración de no llegar al Mundial.