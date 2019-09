Atención: cambios en la programación de la fecha 14 de la Liga II

Tras lo ocurrido con el clásico costeño entre el Unión Magdalena y Junior, que tuvo que completarse este lunes por la fuerte lluvia que el domingo inundó el campo de juego del estadio Sierra Nevada, la Dimayor tuvo que modificar los horarios de los encuentros que disputarán samarios y barranquilleros esta semana, en la fecha 14.

Inicialmente estaba programado que el encuentro Patriotas vs. Unión Magdalena se jugara el miércoles 2 de octubre, a las 4 p.m., pero este juego se trasladó para el jueves 3, a las 2 p.m.



De otro lado, el encuentro Junior vs. La Equidad, que se debería jugar el miércoles, a las 6 p.m., se tuvo que pasar al jueves, a partir de las 4 p.m.

Estos cambios obedecen a que Unión Magdalena y Junior tuvieron que jugar el lunes en la mañana, para completar el clásico que terminó 1-1, por lo que requieren el tiempo adecuado de descanso y recuperación de sus nóminas.

Así se jugará la fecha 14, tras los cambios obligados por la suspensión del clásico costeño.@Dimayor pic.twitter.com/wNK0VbBNHL — AlfredoYacelgaAbreo (@AlfredoYacelga) September 30, 2019

La jornada 14 comenzará este martes y se disputará así:



1 octubre

Envigado FC vs Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Rionegro vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



2 de octubre

​Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: RCN



América de Cali vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



3 de octubre

Patriotas FC vs Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Junior FC vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports