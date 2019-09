Las decisiones y hechos que tienen al Cali en caída libre en la Liga

No es el mejor momento de Lucas Pusineri al frente del Deportivo Cali. Pese a que el equipo está clasificado a la semifinal de la Copa Colombia y se mantiene parcialmente entre los ocho primeros de la Liga Águila II-2019, hay falencias que no dan seguridad sobre su inmediato futuro.



Alianza, sin una gran nómina y que aparte tenía dos ausencias clave, lo hizo 'sudar petróleo' y le quitó el invicto que arrastraba como local en este campeonato. Tres derrotas consecutivas (América, Junior y Petrolera) entre Liga y Copa Colombia hacen que se enciendan las alarmas entre los aficionados.

Contra Cúcuta, el domingo (5:00 p.m.) en la frontera, es perentorio salir de este bache que atraviesa el cuadro vallecaucano.



En varias ocasiones se había mencionado con antelación que hay factores que están afectando el funcionamiento verdiblanco, los cuales enumeramos en FUTBOLRED a continuación:



1. La defensa presenta debilidad. Danny Rosero y Richard Rentería han venido con problemas para entenderse bien, sobretodo cuando enfrentan delanteros habilidosos, como el martes contra Estéfano Arango. De allí que algunos pidan que se le dé de nuevo la oportunidad al argentino Francisco Francisco Delorenzi, que obligaría a sacrificar a otro de los extranjeros que habitualmente son inicialistas.

2. La línea de tres en contención tiene lagunas. Pareciera que la ausencia de Andrés Balanta ha perjudicado enormemente el trabajo de recuperación azucarero. Christian Rivera, Juan Carlos Caicedo y Matías Cabrera se ven lentos para quitar el esférico, especialmente el uruguayo, quien a pedido de la afición, podría ser quien pierda su cupo ante la norma de utilizar solo tres extranjeros en el comienzo de los partidos.



3. El mediocampo no es constante en generación. Cuando se lo propone, el sector medular del Cali le pinta la cara a cualquiera, pero últimamente no tiene continuidad y termina perdido en la marca rival.



4. Atacantes en sequía. Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado han sido ponderados por sus cualidades anotadoras, aunque su actualidad podría incluso dejarlos por fuera de la titular. Frente a Alianza Petrolera el argentino quedó de cara a la portería de Ricardo Jerez en mínimo tres oportunidades y no pudo concretar ninguna.

5. Los cambios no dieron resultado. Lucas Pusineri trató de darle otra cara a su equipo, para que fuera más ofensivo, logrando el efecto contrario porque se amontonó mucha gente arriba y no lograron vulnerar la valla aliancista.



6. Urge un replanteamiento táctico. Lucas Pusineri tendrá que hacer un análisis concienzudo para revertir las malas presentaciones de las últimas fechas y enderezar el camino. Las excusas no son buenas consejeras.



7. Bajos niveles individuales. La mayoría de jugadores están en déficit y eso se refleja en el colectivo. Hoy es más fácil decir quiénes están rindiendo y no sería necesario utilizar todos los dedos de una mano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces