Cali habría reactivado diálogos para contar con Feiver Mercado

Feiver Mercado, uno de los delanteros más efectivos del torneo de ascenso con Cortuluá, revivió las posibilidades de jugar con el Deportivo Cali luego de que el cuadro vallecaucano transfiriera esta semana a tres de sus canteranos al fútbol mexicano.

Este viernes en la mañana se conoció que el delantero visitó la Sede Administrativa Alex Gorayeb junto a Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá.



Aunque en un comienzo el presidente Juan Fernando Mejía indicó que por ahora no se contrataría más jugadores, la salida de Nicolás Benedetti, Kevin Balanta y Jeison Angulo llevaría a los directivos a analizar esa determinación, ya que el equipo se vio muy liviano cuando cayó 1-0 con Jaguares en Montería.



Óscar Ignacio Martán, presidente del 'equipo corazón', dueño de los derechos deportivos del atacante atlanticense manifestó en La Banda Deportiva que "le he expresado al Cali que si lo tienen a bien él iría totalmente gratis, sin pagar préstamos, solamente el salario. Es un jugador muy valioso para nosotros, cualquier jugador de Cortuluá que quiera ir a la A se lo vamos a permitir".



Martán agregó que "Feiver hizo muchos goles con Cortuluá y lo teníamos casi vendido a México, pero descendimos y no se pudo concretar".



El técnico Lucas Pusineri estaría pendiente de hablar con los directivos. Aparte de Mercado, no es descabellado pensar en otro volante de creación.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces