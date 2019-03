Cali pone a prueba su poderío de local frente a Millonarios, el líder

Para muchos es el clásico del fútbol colombiano, y aunque otros piensen diferente, no se puede desconocer que como dos históricos que son, los partidos Cali-Millonarios concitan una gran atención y se prevé este domingo (5:00 p.m.) una notable asistencia en el estadio de Palmaseca.



En esta ocasión se viven presentes positivos en cada bando. Los verdiblancos son quintos con 12 puntos, en tanto que los albiazules podrían llegar como líderes con 18 si Junior y Cúcuta no ganaban este sábado.



Aunque el técnico Lucas Pusineri no dio muchas luces respecto al equipo que utilizará ante el conjunto capitalino, se tiene una variante obligada respecto al equipo de las últimas jornadas: el lateral derecho sería Ánderson Mojica en reemplazo de Juan Camilo Angulo, expulsado en el partido contra Medellín en la capital antioqueña, mientras que no se descarta que en el mediocampo ubique a jugadores como Andrés Felipe Balanta y Didier Delgado, así como de enganche al argentino Ezequiel Palavecino.



Es claro que el empate del juego pasado en el Atanasio Girardot frente al Medellín a falta de tres minutos para concluir el partido provocó un sinsabor en la hinchada verdiblanca, pero la presencia del líder del campeonato motivaría una gran convocatoria al estadio de Palmaseca.



“Siempre hablo con mi hermano Johan antes de cada juego, tengo muy buena pegada y me caracterizó por meter buenos centros y tener buena presencia en ataque”, afirmó Ánderson Mojica.



Entre tanto, Pusineri se refirió con respeto a su colega y rival de este domingo, Jorge Luis Pinto: “Es un entrenador que respeto mucho, ha sido seleccionador e igualmente ha estado dirigiendo en mundiales, así que trataremos en lo posible que nuestros futbolistas dobleguen la estrategia del rival y buscaremos imponer la nuestra”.



De las cosas que se deben mejorar, afirmó: “en cosas como la tenencia y la concentración debemos trabajar, porque se nos han escapado puntos faltando poco para culminar el partido. Indudablemente no es fácil, porque el rival también juega y muchas veces ha sido por error nuestro y muchas veces virtud del rival”.



Agregó que “nosotros estamos compitiendo de muy buena manera, una cosa es jugar bien al fútbol y otra distinta es competir bien; el equipo está compitiendo y nuestro objetivo es pelear el campeonato”.



El plantel profesional realizó trabajos de definición y espacio reducido, para que lo consideran será un partido de mucha exigencia ante un rival que anda bien y ratifica la experiencia de un técnico como Jorge Luis Pinto. Los precios de la boletería oscilan entre $16.000 y $69.000.



Las estadísticas muestran que Cali y Millonarios se han enfrentado en 271 ocasiones, con 101 victorias para el cuadro verdiblanco, 92 para Millos y 76 empates. Alberto de Jesús Benítez (q.e.p.d.) es el máximo artillero de estos juegos, con 16 anotaciones.



Alineación probable: Camilo Vargas; Ánderson Mojica, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado (Andrés Balanta), Matías Cabrera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera; Feiver Mercado (Ezequiel Palavecino) y Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri



Estadio: Palmaseca



Hora: 5:00 p.m.



TV: RCN



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces