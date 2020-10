Cali piensa en mejorar y vencer a La Equidad en Palmaseca por Liga

Deportivo Cali quiere pasar la página de las expulsiones y los empates para acomodarse mejor en la tabla de la Liga 2020, y este miércoles (4:00 p.m.) deberá mostrarlo en su estadio de Palmaseca ante un rival de buenos argumentos como Equidad.



La principal novedad verdiblanca es que ya podrá sentarse en el banquillo el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien por sanción de Dimayor en los dos pasados encuentros le cedió el puesto a su asistente, Ítalo Cervino.



Está claro que Cali se ha visto perjudicado por repetitivas expulsiones y la paciencia ya se le agotó al entrenador, que no está del todo conforme con diversas situaciones que se han vuelto constantes. Jhojan Valencia será ausente por la expulsión en la pasada jornada y en su lugar estaría Andrés Colorado, quien ya pagó sanción.

Arias señaló que “lo que más me ha llenado del equipo es la actitud que tiene por ir a ganar, en cualquier cancha y ante cualquier rival, subjetiva y objetivamente, intentamos estar más cerca de la victoria que de la derrota, estoy lejos de estar conforme con lo que hemos hecho y creo que debemos mejorar. En todos los partidos con canchas buenas, malas, con 11 jugadores o 10 el equipo lo ha intentado, sigo diciendo que creo que podemos mejorar y esa mejoría seguramente vendrá con detalles, vamos dos partidos que tenemos el arco en cero y eso es muy bueno, pero también nos ha faltado crear más situaciones en el arco rival y concretarlas, así la confianza va a venir, es un camino que nos va a llevar a un objetivo en el que tenemos que es estar más fuertes, aun teniendo el arco en cero debemos mejorar cosas. Los jugadores desde el primer día aceptaron lo que se les planteó, pero necesitamos tener una salida más limpia desde atrás y estar más fuertes en el juego aéreo”.



Acerca del espinoso tema de las expulsiones, dijo que “es una situación que he tratado de evitar, pero ya no sé si evitar, el otro día dije que nos hacemos expulsar de una manera que se justifica, pero hay dos o tres expulsiones que nos han hecho que la verdad son errores, me parece a mí de apreciación, ocurrió con Velasco en el partido con Pereira y el otro día hubo dualidad de criterios, a mí no me preocupa que un árbitro se equivoque, por eso la creación del VAR para ayudarlos, aunque el otro día a muchos no lo ayudaron, pero me preocupa la dualidad de criterios, un equipo que todos los partidos hace menos faltas que el rival, un equipo que no hace tiempo, incluso tengo prohibido que nuestros jugadores se queden en el piso si le hacen una falta, excepto que sea grave, prácticamente no dejo entrar a mi cuerpo médico a la cancha porque no me gusta que hagamos tiempo, y eso es lo que hemos intentado hacer, pero ese equipo se ha visto con muchas amarillas en el primer tiempo, creo que son errores como los tenemos los técnicos y cualquier persona, el otro día la expulsión de Valencia me pareció injusta”.



De La Equidad sostuvo que “es un equipo muy ordenado tácticamente y está muy bien dirigido, Alexis García es un gran entrenador, tiene un equipo peligroso y con muchas fortalezas. Trataremos de controlar esas fortalezas, estar en nuestro nivel y sin ninguna duda vamos a tratar de atacar más que ellos y jugar más que ellos para poder ganar, quiero que el criterio del arbitraje sea parejo”.



Después de lo visto en el juego de Montería ante Jaguares, quedó claro que existen titulares y suplentes, por lo que ante el cuadro asegurador regresarán jugadores importantes como Agustín Palavecino y Jhon Vásquez, mientras que arriba se le volvería a dar confianza a Ángelo Rodríguez.



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Fecha: Miércoles 6 de octubre

Hora: 4:00 p.m.



Transmiten: WIN Sports y WIN Sports+



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: José D. Piedrahita (Antioquia) y Diego Flechas (Boyacá)



Probable formación



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Andrés Colorado, Andrés Arroyo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces