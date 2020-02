Arias vs Guimaraes: el duelo de estrategias en el clásico vallecaucano

Este sábado vuelven a cobrar vigencia frases como “clásico es clásico”, “es un partido aparte” y que no importa cómo lleguen los rivales. Lo cierto que ni los técnicos, jugadores, afición ni directivos lo quieren perder para no mancillar su orgullo.



Deportivo Cali y América se enfrentan en Palmaseca (6:10 p.m.) pensando en sus mejores argumentos para desnivelar en el área adversaria. Declaraciones de parte y parte que vienen y van, entrenamientos a puerta cerrada y toda la presión que encierra un partido de esta naturaleza, así todavía no se trate de una instancia definitiva.



Los escarlatas tienen mayor tiempo de trabajo juntos, con jugadores de ataque que en cualquier momento pueden desequilibrar, mientras los anfitriones apenas se están ensamblando, con nuevo entrenador, que ya empieza a hacerse notar con su funcionamiento futbolístico.



Sin duda, será también un clásico de estrategias, con dos hombres que no han dejado nada al azar y esperan, cada uno por su lado, salir victoriosos en el primer derbi oficial de la temporada. El dueño de casa suma cinco puntos en la séptima casilla y el forastero es segundo con 7 -a 2 del líder Pasto-, lo que los obliga a buscar un triunfo para mantenerse arriba.



Alfredo Carlos Arias ha desarrollado esquemas ofensivos que fluctúan entre un 4-1-3-2 y un 4-2-3-1, siendo este último el que podría utilizar en el choque sabatino, teniendo en cuenta que Ángelo Rodríguez sufrió una lesión muscular y quedaría por fuera.



Este Cali le apuesta más a la elaboración que al juego frontal, quiere tener más el balón e ir progresando con base en toques cortos y descargas por las bandas con extremos muy rápidos.



El dos de recuperación lo conformarían Andrés Colorado y Juan Daniel Roa –que se habilitaría por la presencia de Andrés Balanta con la Selección Colombia en el Preolímpico–, Agustín Palavecino tendría la misión de armado con dos extremos como Deiber Caicedo y Jhon Vásquez, mientras que Jesús Arrieta recibiría otra vez la confianza para tratar de aprovechar cualquier error en la defensa roja.



Mientras tanto, Alexandre Guimaraes ha implementado un 4-3-3 o el 4-3-2-1 que probablemente se vea en el clásico, sabiendo que el azucarero cuenta con jugadores muy talentosos para la generación de juego en la mitad de cancha.



Los diablos no tienen propiamente un creativo, se escudan en el trabajo de sus tres volantes de primera línea, que también empujan desde atrás, y cuando salen lo hacen con una velocidad sorprendente, gracias al habilidad de Duván Vergara, un pívot experimentado como Adrián Ramos y siempre en busca del goleador Michael Rangel, que ya acumula 5 tantos en 3 presentaciones.



La defensa no tendría modificaciones, aunque Felipe Jaramillo sigue improvisado como central. En el mediocampo se conservaría el trío Luis Alejandro Paz-Rafael Carrascal, Carlos José Sierra-, en tanto que Vergara, Ramos y Michael Rangel serían los encargados de llevar riesgo a la zaga local. Para América es una deuda pendiente volver a ganar en Palmaseca, puesto que no lo logra desde el sábado 16 de marzo de 2019, con un autogol de Francisco Delorenzi.



La Liga I-2020 está en su génesis, pero la presión de que apenas clasifican los cuatro primeros y que se hará en una contrarreloj hasta mayo, obliga a que los técnicos diseñen sus estrategias para tomar las mejores decisiones. Y el clásico vallecaucano 290 no es la excepción.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces