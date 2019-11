Cali frenó al expreso: venció 1-0 a Santa Fe y se metió en la pelea

Deportivo Cali ‘resucitó’ en el cuadrangular B de la Liga II y frenó la buena racha de Independiente Santa Fe. Este miércoles, en Palmaseca, el azucarero ganó 1-0 con tanto de Danny Rosero, mostrando clara superioridad sobre su rival.



Había que ganar y así lo interpretó el conjunto verdiblanco, que salió con decisión a marcar diferencia ante los cardenales, con mucha intensidad en el último cuarto de cancha, pero el buen comportamiento de la defensa capitalina no permitió que se abriera el marcador en las primeras acciones, evidenciando que no es gratuito que desde la llegada del técnico Harold Rivera el cuadro rojo apenas haya recibido 4 goles.



No obstante, en el segundo tiempo el Cali volcó su ataque por el lado de Carlos Arboleda y por allí creó sus mejores aproximaciones. Lucas Pusineri volvió a utilizar a Darwin Andrade como lateral izquierdo y Kevin Moreno fue zaguero central, en reemplazo del expulsado Richard Rentería, en tanto que Déiber Caicedo aprovechaba su habilidad por la banda izquierda y se vivió un duelo vibrante.



Féiver Mercado recibió pase desde la mitad del campo de Andrés Colorado por el centro, encaró a Leandro Castellanos en un pase profundo, pero no pudo definir.



En el minuto 18, Colorado, el jugador que más empujó a su equipo desde la mitad, remató con potencia, pero por encima del horizontal.



Sin embargo, el elenco capitalino adelantó sus líneas y fue más claro en posesión de pelota, metiendo al Cali en su terreno con diferentes opciones: Velásquez remató a los 25 desde afuera cuando recuperó en una salida del Cali. Wallens desequilibró a Duque a los 27, cuando buscaba el ángulo para rematar por derecha, y el árbitro no dio el penalti en favor de los visitantes.



Santa Fe volvió a tener una buena oportunidad a los 28 con un balón al fondo que recibió Jefferson Duque, pero el arquero anfitrión achicó bien.



Los verdiblancos despertaron del dominio del león y poco a poco retomaron la iniciativa de los primeros minutos. Un egoísmo de Juan Ignacio Dinenno, cuando por el centro esperaban Agustín Palavecino y Féiver Mercado, privó al Cali de la apertura del marcador a los 38.



Sobre 38, Mercado levantó un tiro de esquina desde la izquierda, Danny Rosero entró solitario por el centro, a espaldas de Andrés Pérez, y con potente frentazo ubicó el balón ceñido a la base del vertical izquierdo de Castellanos, para el 1-0.



Apenas en tres minutos del complemento, Palavecino entró con facilidad por izquierda eludiendo a Arboleda -de floja actuación-, centró para Dinenno, pero el atacante gaucho no pudo darse vuelta para definir ante Castellanos y Torijano.



Una mala salida de Wallens por poco conlleva al empate de Santa Fe ante el asedio de Maicol Balanta, aunque la jugada no tuvo final feliz para el cardenal.



Jhon Velásquez y Fabián Sambueza estaban muy distantes y eso contagió a Duque, que apareció poco en este periodo en el área azucarera. Darwin Andrade se animó a los 16 y Castellanos evacuó al tiro de esquina. Luego Deiber centró de nuevo por la desprotegida zona derecha y Dinenno no alcanzó a rematar.



Arboleda llegó al área verdiblanca y cuando le salió Wallens se confundió y envió el balón por encima de su humanidad, salvándose el Cali. Brayan Perea entró por Sambueza, sin aportar nada, y luego se fue lesionado con contractura, mientras que Maicol Balanta le cometió falta a Andrade y recibió su quinta tarjeta amarilla, que lo saca del partido del domingo contra Alianza Petrolera.



En la tercera fecha del cuadrangular B, el Cali visitará el domingo 13 (4:30 p.m.) al América, en tanto que Santa Fe recibirá a Alianza Petrolera ese mismo día (2:30 p.m.).



Síntesis

Deportivo Cali 1-0 Santa Fe



Deportivo Cali: Johan Wallens (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Kevin Moreno (6), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (8), Christian Rivera (6), Déiber Caicedo (7), Agustín Palavecino (7), Féiver Mercado (6); y Juan Ignacio Dinenno (6).

Cambios: Kevin Velasco por Féiver Mercado (24 ST), Carlos Rodríguez por Agustín Palavecino (35 ST) y Andrés Arroyo (SC) por Déiber Caicedo (45+2 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Mario Arboleda (4), Fáiner Torijano (5), Nicolás Hernández (5), Edwin Herrera (6); Daniel Giraldo (5), Andrés Pérez (5); Jhon Velásquez (5), Fabián Sambueza (4), Maicol Balanta (5); Jefferson Duque (5).

Cambios: Brayan Perea (3) por Fabián Sambueza (22 ST), José Palacios (5) por Jhon Velásquez (32 ST) y Federico Anselmo (SC) por Brayan Perea (39 ST).

D.T.: Harold Rivera.



Gol: 1-0: Danny Rosero (38 PT, de cabeza), para Deportivo Cali.



Amonestados: Christian Rivera (3 ST), Kevin Moreno (14 ST), Kevin Velasco (45+1 ST) por Cali. Daniel Giraldo (24 PT), Maicol Balanta (19 ST) por Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Partido: Intenso.



Figura: Andrés Colorado (8).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 6.209 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Wílmar Roldán (5).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces