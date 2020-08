Hernán Menosse, feliz con la llegada de su familia desde Uruguay

El uruguayo Alfredo Arias es la cuota de experiencia en la defensa del Deportivo Cali, por ello, la noticia de la renovación de su contrato hasta diciembre de 2021 es una buena noticia para el plantel verdiblanco.



De la misma forma, para el jugador representó una buena inyección emocional la llegada hace tres días de su familia desde Uruguay. Menosse reconoció ante la prensa deportiva de la capital del Valle que esperan la fecha oficial de los entrenamientos colectivos, para poner en movimiento la estrategia del profesor Alfredo Arias.

¿Está más tranquilo con su familia en Cali? “La verdad que muy contento, ya tocaba un poco de alegría y de felicidad por la casa, uno ha sufrido mucho este tiempo solo, entrenando en la casa con los protocolos en la parte individual en un tiempo muy grande y la llegada de la familia ha sido un golpe emocional y una alegría enorme para tratar de estar bien y enfocarme en lo que va a ser este final de año, que ojalá salga de la menor manera”.



¿Qué tan importante será la parte mental del jugador en este reinicio, después de ver lo que le ocurrió al Barcelona? “Los ejemplos están a la luz del día, le pasó a uno de los mejores equipos del mundo, soy de los que digo y hablo mucho con los compañeros y mis amigos que aquí en la liga no va a ser el que esté mejor físicamente, sino el que esté mejor mentalmente, creo que ya nos venimos preparando psicológicamente para poder estar a la altura, me imagino que todos los equipos están entrenando igual que nosotros y que todos vamos a salir a esta carrera de la mejor forma, pero sin duda que va a costar. En este caso el Deportivo Cali venía en una subida muy alta, nos veníamos sintiendo muy bien, físicamente y más que nada técnicamente, porque el ‘profe’ tiene una idea muy buena y le estamos agarrando el gusto, apenas pudimos jugar dos meses y esos partidos no alcanzaron para llegar a nuestro nivel, pero sí es verdad que se veía una mejora y un equipo sólido, rápido, con muchas ocasiones de goles, y sin duda que después de que esté mejor psicológicamente y más fuerte, va a ser el campeón. Creo que quedó demostrado como lo dije anteriormente con el Barcelona, los más grandes del plantel tenemos que jugar ese papel importante, que va a ser estar comprometido y bien psicológicamente para tratar de sacar ventaja lo más rápido posible, porque sabemos que la liga va a ser corta e intensa”.



¿Cómo contrarrestar la ventaja física que aparentemente traen los rivales en Copa Suramericana? “Sin duda que eso se nota, son equipos que han empezado más rápido y se ha visto una diferencia tremenda, nosotros trataremos de adaptarnos a lo que no va a tocar, que va a ser primero que nada saber cuándo empezamos, porque todavía no tenemos una fecha especial, no tenemos todavía un partido que diga en qué día de septiembre, seguramente que los otros equipos correrán con más ventaja, tanto para Copa Suramericana como para Copa Libertadores hay equipos y países que ya arrancaron hace rato, y ojalá que se dé luz verde para el bien del fútbol colombiano, porque los equipos necesitan competir internacionalmente de la mejor manera para el bien económico que eso conlleva. Ojalá podamos obtener esa luz verde para ponernos en nivel de competición, que no va a ser fácil, ojalá que las lesiones no nos acompañen, gracias a Dios venimos trabajando duro y en ese aspecto venimos muy bien, estamos todos a la orden y eso va a ser un papel importante que no haya lesiones, podamos jugar partido tras partido y llegar a las copas internacionales de la mejor manera”.



¿Cuáles son las sensaciones de hoy sin tener fecha de inicio de los entrenamientos grupales? “La verdad es que es duro, ir a Pance, con lo bonito que es y saber que solo puedes correr, saltar, hacer eslalon, escalera, cinturón, es complicado, porque otra vez lo mismo, y no hay más que trabajar. Si es verdad que uno estaba muy contento de poder salir de la casa, de ir a hacer lo que a uno le gusta, trabajar y poder estar allí, pero también es verdad que llega un momento que la desesperación es grande, que queremos ya empezar a hacer lo que nos gusta que es fútbol, a tocar con el compañero, a hacer lo verdadero del fútbol, que son los duelos individuales, poder patear, partiditos, eso se extraña y estamos con muchas ganas de saber cómo nos vamos a encontrar en esa fase, que sabemos que tiene que llegar pronto, ojalá que el Gobierno dé luz verde para llegar a esa fase, en el tema psicológico también tenemos que estar fuertes para aguantar la competencia”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces