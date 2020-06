Alfredo Arias, al detalle de la actualidad del Deportivo Cali

En época de pandemia han sido pocos los jugadores del Deportivo Cali que hablan con los medios, que al fin al cabo son un puente para que sus hinchas se enteren de la actualidad del plantel.



Sin embargo, se reconoce la intención del técnico Alfredo Arias por compartir siempre cómo está el grupo, si puede contar con la totalidad de los futbolistas y sus pensamientos sobre la incertidumbre que rodea el reinicio de la Liga.

Nuevamente en rueda de prensa, el timonel uruguayo se refirió al caso de futbolistas como Darwin Andrade y Andrés Colorado, cuyo vínculo está por concluir: “Las directivas están detrás de aquellos jugadores que terminan contrato, cuando nos den el visto bueno sabremos con el plantel que contamos, creo que vamos a contar con todos ellos”.



Otro tema que cree no va tener inconvenientes es el del protocolo: “Se va a tratar de salvaguardar la salud de todos los jugadores por igual, en ese sentido unos podrán responder de una manera u otra, seguramente el organismo rector (Dimayor) dará las facilidades para todos igual, el fútbol es tan impredecible que cada vez hay más gente a la que le gusta, si fuera predecible como otras cosas, tendría menos adeptos”.



Sobre si el buen manejo que le han dado a los acuerdos salariales con el plantel y la forma de realizar los entrenamientos virtuales será un factor de ventaja sobre el resto de equipos, aseveró que “uno trata de cubrir todas las variables, hay algunas que no puedes cubrir, creo que puedo hablar de lo que hizo el Deportivo Cali, no de las demás instituciones; no sé si lo hicieron mejor o peor. El Cali se ha preocupado desde el primer día en que ocurrió esto de cubrir todas las bazas, en todas las posibilidades que los jugadores estén bien, que nosotros tengamos el material para poderlos entrenar todos los días, que estemos lo mejor preparados para cuando comience el torneo”.



De igual forma, reconoce que continúa en la tarea de corregir falencias: “Siempre hay que mejorar, he tratado de mejorar lo que pueda visualizar hacia adelante y poder transmitir a los jugadores, no podemos dejar escapar algunos puntos que dejamos escapar, y debemos al mismo tiempo mejorar situaciones de juego que todavía no teníamos del todo hechas hábitos, conductas que no salgan forzadas, que salgan naturalmente. Para ello necesitamos el tiempo en la cancha y para eso necesitamos que nos dejen ir a la cancha”.



También se mostró firme en lo que quiere terminan de afianzar en el terreno de juego: “En cuanto a la idea de juego, uno puede cambiar sistema, cambiar hombres, la estrategia, táctica, lo que no puede variar es la idea, porque es una y alrededor de ella se construye o tus jugadores te dan con su capacidad las diferentes variables. Con la misma idea intentaremos jugar mejor, atacar mejor y defender mejor; para ello necesitamos ir a la cancha y lo sabremos cuando empecemos a jugar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces