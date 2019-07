Este será el calendario del Once Caldas en la Liga II-2019

Once Caldas espera hacer una buena campaña en la Liga II-2019 y así poder luchar por la clasificación a torneos internacionales para el próximo año. El director técnico Huberth Bodhert sigue trabajando para el debut en el segundo semestre, pues recibe a Atlético Nacional en el Palogrande.

El equipo de Manizales se ilusiona con una buena actuación, pues ha puesto su empeño en la pretemporada. Así, estos son los partidos del semestre en la Liga.

Así es el calendario de Once Caldas:

Fecha 1



13 de julio

Once Caldas vs. Atlético Nacional

7:45 p.m.



Fecha 2



20/21 de julio

Millonarios vs. Once Caldas



Fecha 3



27/28 de julio

Once Caldas vs. Deportivo Pasto



Fecha 4



3/4 de agosto

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas



Fecha 5



10/11 de agosto

Once Caldas vs. Alianza Petrolera



Fecha 6



17/18 de agosto

Deportes Tolima vs. Once Caldas



Fecha 7



20/21 de agosto

Once Caldas vs. Patriotas



Fecha 8



24/25 de agosto

Junior vs. Once Caldas



Fecha 9



Agosto 31/1 de septiembre

Once Caldas vs. América de Cali



Fecha 10



7/8 septiembre

Deportivo Pasto vs. Once Caldas



Fecha 11



14/15 de septiembre

Once Caldas vs. Santa Fe



Fecha 12



21/22 de septiembre

Rionegro Águilas vs. Once Caldas



Fecha 13



28/29 de septiembre

Once Caldas vs. Medellín



Fecha 14



2/3 de octubre

Envigado vs. Once Caldas



Fecha 15



5/6 de octubre

Jaguares vs. Once Caldas



Fecha 16



9/10 de octubre

Once Caldas vs. Bucaramanga



Fecha 17



12/13 de octubre

Equidad vs. Once Caldas



Fecha 18



19/20 de octubre

Once Caldas vs. Huila



Fecha 19



23/24 de octubre

Deportivo Cali vs. Once Caldas



Fecha 20



2/3 de noviembre

Once Caldas vs. Unión Magdalena