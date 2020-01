Cali mostró efectividad: venció 0-2 en su visita a Bucaramanga

El partido se desajustó rápidamente para el equipo visitante. Juan Camilo Angulo cobró un tiro libre y en el aire apareció Kevin Aladesanmi para tocar el balón y anotar gol en su propio arco. Cali se ponía en ventaja a los cuatro minutos.



A los 20 minutos del partido llegó otra mala noticia para Bucaramanga. Christian Vargas se estrelló con Eder Castañeda y el defensa tuvo que dejar el campo para que ingresara Steve Makuka.



Pero a pesar de esas dificultades, Bucaramanga no se relegó a ir al ataque y por el sector izquierdo encontró un camino. Germán Gutiérrez remató en dos oportunidades, pero el remate no llegó a buen término.



Pero la opción más clara para Bucaramanga llegó en los pies de Jhon Pérez, quien remató desde fuera del área y estrelló el esférico en el horizontal. Con una ventaja corta se fueron al descanso los azucareros.



Para la parte complementaria Bucaramanga siguió con su búsqueda ofensiva y entró Diego Herazo por Aladesanmi. A pesar de ello, Cali se paró firme en defensa y no dejó espacios para que fuera vulnerado David González.



El calor empezó a afectar a los jugadores en el terreno de juego y el encuentro bajó en intensidad.



Pero Cali tenía una más en el arco de Bucaramanga y en un rápido contragolpe llegó Angulo al arco de Christian Vargas, quien terminó cometiéndole penal. Agustín Palavecino se adueñó del esférico y la mandó al fondo de la red.



El final del partido llegó con victoria para los azucareros, que poco a poco demuestran una buena labor y suman en el inicio de la Liga.