Las agridulces sensaciones de Perea por volver al gol en Santa Fe

Santa Fe consiguió un empate en condición de local y el autor del 2-2 definitivo contra Rionegro Águilas fue Brayan Perea.



La última incorporación del equipo dejó atrás 3 años sin marcar gol y en su regreso a Colombia celebró su primer gol a rabiar.

El último gol del ‘Coco’ había sido el 28 de octubre de 2015, cuando jugaba para Troyes,



“Además de pensar en mí, en el gol y lo contento que me pone marcar, quería el triunfo para mis compañeros”, dijo el delantero.

Al término del partido, Perea fue cuestionado sobre cuál es la explicación para que no se le den los resultados al equipo y él respondió: “Nosotros también no lo preguntamos porque el equipo se entrega, lucha, con 10 buscamos, pero a veces no nos rinde como queremos”.



En esa misma sintonía, el delantero explicó que aún quedan cosas por mejorar para que así llegue el anhelado triunfo que aún no llega en esta Liga.



“Tenemos al frente equipos que se juegan la vida contra Santa Fe. Nosotros no entregamos mostramos el fútbol y son cosas mínimas que nos cuestan”, explicó.



Gerardo Bedoya reconoció su labor en la cancha y contó que estará de titular en el partido contra Medellín.