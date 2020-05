¿Y si los llama Román? Jugadores de Liga que han recomendado a Boca

Boca Juniors vuelve a ser un club en el que los colombianos brillan y ahora, con la llegada de Juan Román Riquelme y otros ex futbolistas, es común que entre viejos compañeros se recomienden jugadores.

Ese es el caso de los colombianos, pues muchos de los que han tenido un buen trasegar por esa institución han recomendado jugadores para que vayan a ese club.

Daniel Muñoz

Fue Mauricio ‘Chicho' Serna quien habló del buen jugador antuiqueño y protagonista de la Liga con Nacional. “Ya hablé con Román (Riquelme), me parece que es una posición donde Boca necesita una alternativa. Tiene todas las condiciones para triunfar en el club. Además, es un jugador que se puede potenciar y al poco tiempo puede ingresar mucho dinero por él. Yo solo lo recomendé, veremos qué puede pasar", dijo Chicho, quien ya ha recomendado futbolistas en el pasado.

Álvaro Montero

Al guajiro lo recomendó el mismísimo Óscar Córdoba. “Le tengo fe a Álvaro Montero (arquero de Deportes Tolima) y no es un secreto. Tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales y no fue campeón de Libertadores, pero le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate... Que vaya a Boca y no a River", dijo el vallecaucano que es catalogado como uno de los arqueros históricos de esa institución.

Leonardo Castro

También tuvo elogios de Córdoba, quien lo puso como un posible hombre con la personalidad para hacer las labores dentro del campo que hace Carlos Tévez. “Si nos quedamos sin Tevez, es un jugador que encajaría en esa posición. Le tengo buena vibra. Es un caradura que juega siempre de la misma manera, aunque sea contra el Real Madrid y, si tiene que pegarle un codazo en la boca a Sergio Ramos, se lo pega sin ningún problema. Podría entrar en funcionamiento en Boca”, dijo Córdoba.

Rafael Carrascal

Fabián Vargas, de gran historia en Boca Juniors por sus dos pasos en ese club, habló de un jugador de América como una opción para reforzar el mediocampo. “Si me pide una recomendación a mí me encanta Rafael Carrascal. Es un buen volante, guerrero y de buen pie que juega en el América de Cali, es ideal para el paladar que tiene el hincha de Boca", expresó el exfutbolista..