Bismarks Santiago en clásico de rojos: los árbitros en cuadrangulaes

Estos son los árbitros elegidos para el inicio de los cuadrangulares en Liga II:

ATLÉTICO NACIONAL VS CÚCUTA DEPORTIVO

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No.1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No.2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Mauricio Pérez – Antioquia



JUNIOR FC VS DEPORTES TOLIMA

Central: Alexander Ospina – Quindío

Asistente No.1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No.2: Eduardo Díaz – Cundinamarca

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico



INDEPENDIENTE SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No.1: Cristian De La Cruz – Nariño

Asistente No.2: Elkin Echavarría – Antioquia

Emergente: Wander Mosquera – Cundinamarca



ALIANZA PETROLERA VS DEPORTIVO CALI

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No.1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No.2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Jorge Duarte – Santander