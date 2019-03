Beneficios de una tabla apretada: con 3 victorias estás en la pelea

La Liga l – 2019 tendrá un cierre lleno de emociones y es que, más allá del buen o mal nivel en el juego de los diferentes equipos, la cantidad de puntos que han sumado los líderes y la irregularidad en el juego han permitido que, con un par de victorias consecutivas, cualquier mal arranque sea solucionado rápidamente y ese equipo, que parecía eliminado, se ubique cerca o dentro del grupo de los ocho.

Dos claros ejemplos de esta situación son Deportivo Pasto e Independiente Medellín, clubes que pasaron por una crisis de victorias importante, hicieron poner en duda la continuidad de sus técnicos y, pese a que su rendimiento no es el mejor, los resultados de las últimas fechas les han permitido estar muy cerca del grupo de arriba y, como dicen vulgarmente, meterse en la conversación.



El equipo de Alexis García, que consiguió su primera victoria en la Liga en la quinta fecha cuando derrotó a Jaguares, sumó en estas últimas tres fechas nueve puntos y con estos resultados se ubica en la décima casilla a sólo cuatro puntos del sexto y a cinco del tercero, por lo que si sigue consiguiendo triunfos seguramente llegará a la siguiente fase.



Otro de los casos que hacen valedera esta tesis es el de Independiente Medellín, que ha conseguido dos victorias y un empate en los últimos tres juegos, suma apenas 13 puntos con 10 partidos disputados y pese a la baja producción, está a solo tres puntos del último equipo del grupo de los ocho y a siete del tercero.



Por último, en ese mismo sentido, se puede observar a Envigado, que ha ganado solo tres partidos, empatado cinco y perdido otros tres, rindiendo tributo a la irregularidad, pero con este rendimiento le ha sido suficiente para ubicarse en el puesto once, a solo dos puntos de los equipos que llegan a los cuadrangulares.



Con base en lo anterior y, pese a que los equipos que solo suman una unidad en la tabla de puntos parezcan eliminados, en las fechas finales de esta Liga l – 2019 puede pasar cualquier cosa y no se les haga extraño que cualquier equipo pueda sorprender, pues los ejemplos anteriores lo demuestran y, como se ha podido ver en lo corrido del semestre, no hay equipo completamente superior al resto.

