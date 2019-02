Bedoya aclara: así jugarán Pedroza, Perlaza y Velázquez en su mandato

Santa Fe empezó un nuevo proceso bajo el mando de Gerardo Bedoya, quien tendrá algunos partidos antes de que se nombre oficialmente el nuevo entrenador del equipo, que incluso podría ser él.

El 'General', como fue conocido en su época de jugador, habló luego del partido entre Santa Fe y Bogotá, por la Copa Colombia. El técnico habló de lo que busca en su equipo para los próximos días.

"Habían dos consignas primordiales. Una era presionar apenas perdiéramos el balón y la otra era sostener mucho el balón. Les dije ' no me gusta que se regale el balón' y me parece que salió bien", comentó en declaraciones compartidas por 'zona mixta'.

Sin embargo, Bedoya también habló de la línea de tres volantes que usó con Juan Daniel Roa, Baldomero Perlaza y Juan Sebastián Pedroza.

"El funcionamiento es un 4-1 con Pedroza como cabeza de área y Baldomero y Roa los quiero volver volantes que pisen las dos áreas", luego se deshizo en elogios por Perlaza "él tiene una polenta increíble, puede pasar y pisar área las veces que quiera. A él no lo puedo desperdiciar en un doble 5, a él hay que dejarlo que se suelte, que juegue y que vaya por todos los sectores".

Finalmente sorprendió con una frase que causa ilusión en los hinchas del rojo capitalino, pues comentó que "otro de los jugadores que yo he creído siempre en él es Jhon Velázquez, quien va a jugar mucho conmigo".