Banguero, una de las armas de Millonarios para hacerle daño a Nacional

Millonarios, el líder de la Liga, tiene este sábado un duelo de esos considerados estelares en la Liga.

Este sábado, contra Nacional, espera mantener su rendimiento a tope y no correr riesgos ante un equipo antioqueño urgido de victorias, para recuperar confianza tras la eliminación de Copa Libertadores.



Una de las armas ofensivas es Felipe Banguero, un socio ideal para hombres fuertes en el juego aéreo, como Ovelar: “Estamos implementando una nueva ideología, no estábamos acostumbrados pero estamos trabajando en el 4-2 para que las distancias sean más cortas cada vez… El sistema es más económico, sin tanto desgaste, y así es el fútbol actual, estamos acoplándonos a esta idea que nos gusta mucho”, dijo.



La orden desde el banquillo es clara: “La obligación de los laterales es ganar la línea de fondo en juego colectivo, hemos hecho buenas actuaciones y cada semana hacemos trabajos específicos para mejorar. Explotamos mis virtudes en la salida, pero con exigencia en la parte de atrás, porque somos primero defensas y no podemos descuidar la espalda. Adelanta me dan libertad para aportar ofensivamente”.



Banguero tiene clara su función y admite que hay errores, que por suerte ya se están corrigiendo: “Muchas veces los goles son más por errores nuestros en defensa, pero son fáciles de corregir. Nos descuidamos en la pelota quieta. Se corrige mejor cuando las fallas están en nosotros”, concluyó.