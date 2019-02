Fin de semana agitado para Santa Fe: perdió de local y se quedó sin DT

Independiente Santa Fe no ha tenido un buen inicio de año, pues ha jugado cuatro partidos, perdió dos y empató los otros dos. 2 puntos de 12 posibles es el saldo que dejó Guillermo Sanguinetti en este comienzo de Liga I-2019. Sin embargo, el entrenador uruguayo no seguirá al mando del club capitalino debido a los malos resultados obtenidos hasta el momento. Además, el león perdió con Tolima como local, por 0-1, en la visita de Carlos Queiroz al Estadio El Campín.

De primer mano, Queiroz vio el primer tiempo del encuentro en Bogotá. Tolima venció al conjunto capitalino y se vio superior.

Tras la derrota de Santa Fe, la gente en el estadio no aguantó y 'explotó' en contra de Guillermo Sanguinetti.

El cuadro rojo perdió de local y no hubo más tiempo para el entrenador uruguayo, por lo que Juan Andrés Carreño tuvo una reunión con el charrúa, dejando como resultado la salida de Sanguinetti como técnico de Santa Fe.

Finalmente, la novela aún no termina. Los cardenales buscan a Hernán Torres como nuevo entrenador del club y, aunque ya se tenía pensado, desde Costa Rica mencionan que el colombiano no va a terminar su contrato en el país y no llegaría al club. Sin embargo, la segunda opción del dirigente Carreño es Wilson Gutiérrez, viejo conocido que podría volver a dirigir al cuadro cardenal.