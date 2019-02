Así está la actualidad de Santa Fe: la crisis en cinco puntos claves

Independiente Santa Fe confirmó este domingo que Guillermo Sanguinetti no seguirá como entrenador del conjunto capitalino. Juan Andrés Carreño, presidente del club, explicó las razones por las que el uruguayo salió de la nómina cardenal. Además, habló sobre el tema de Johan Arango, Omar Pérez y Yeison Gordillo en una entrevista con 'Caracol Radio'.

Explicación a la salida de Sanguinetti



"El equipo tuvo cosas interesantes el semestre anterior y llegamos a los ocho y salimos por penales; nos parecía injusto tomar la decisión de sacarlo en ese momento, no había razones conflictivas. Desafortunadamente las cosas cambiaron en estas cuatros fechas, se tomó la decisión correcta por el bien del profesor y del club".



Tema de Johan Arango



"Todo lo que se dijo es mentira. El jugador ha sido responsable y no ha tenido problemas con el club, la decisión de dejarlo afuera del partido fue totalmente técnica".



Tema de Omar Pérez



"En Colombia no valoramos nada, pasa algo malo y ya todo es terrible. Yo veo que Omar entrena todos lo días, lo quiero ver jugar más. Lo vimos en el partido con Tolima, la primera que tuvo dejó solo a Seijas frente al arco. No hemos pensado que él entre como técnico. Ni él lo piensa, porque él piensa en jugar aún".



Tema de Yeison Gordillo y Wilson Morelo



"El tema económico en el fútbol colombiano es fundamental, acá la idea es vender... La salida de Morelo y Gordillo no fue por nada malo, ellos piensan en su familia y lo económico tuvo gran importancia. Guillermo entendió su salida de Santa Fe, él piensa que tiene argumentos sólidos de su salida".



Hernán Torres o Wilson Guitérrez



"Hemos hablamos con Hernán Torres y a Wilson Gutiérrez ya lo conocemos, es de la casa. Esta semana se decidirá".