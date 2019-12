Deportivo Cali: una buena campaña, pero sin títulos en el 2019

Deportivo Cali no ganó ningún título en 2019, a pesar de haber estado en los dos cuadrangulares y llegar a la final de la Copa Colombia, pero realizó una buena campaña y dio la sensación de ser un equipo bien trabajado desde la parte técnica por parte de Lucas Pusineri.

El aporte de la cantera se hizo sentir luego que el Comité Ejecutivo tomara la decisión de no reforzar el plantel para el segundo semestre, ante la apretada situación financiera de la institución. En el cuadrangular B las quejas por los malos arbitrajes fueron un común denominador.



Hoy, en la búsqueda de un estratega, así le fue en 2019 al conjunto vallecaucano:



Los números del año

El conjunto azucarero disputó 54 partidos, ganó 22, empató 13 y perdió 17. Convirtió 68 goles y recibió 57, con un acumulado de 79 unidades.

En el todos contra todos de la Liga Águila II-2019 ganó 9 compromisos, igualó 4 y perdió 7, anotando 31 tantos y recibiendo 25. Obtuvo 31 puntos de 60 posibles, para una producción del 51.6%.

En el cuadrangular B fue segundo con 8 puntos –los mismos de Santa Fe–, a 4 del clasificado y posterior campeón, América.



Tres fortalezas:

- Estrategia ofensiva: El elenco vallecaucano fue uno de los más verticales, que siempre salió a buscar el arco contrario.



- Su mediocampo: Andrés Balanta, Christian Rivera, Agustín Palavecino lograron que ese sector de la cancha resultara clave en los buenos momentos del equipo. Jugadores que mezclaron entrega con talento.



- El ataque: El argentino Juan Ignacio Dinenno terminó con 12 goles como uno de los más importantes artilleros del campeonato y el hombre sobre el que pesó la ofensiva verdiblanca.



Debilidades:

- La defensa tuvo problemas en una parte del campeonato, especialmente cuando enfrentaba hombres habilidosos y rápidos, pero luego enmendó y en la final con Junior prácticamente no sufrió.



La figura: Podría decirse que Christian Rivera fue el jugador más destacado en recuperación y creación desde la primera línea del sector medular.

Su seriedad le dio identidad a dicha zona y permitió que se convirtiera en uno de los fijos de Pusineri en cada uno de los partidos.



La revelación: Deiber Caicedo fue el jugador más desequilibrante por los costados cuando los partidos se complicaron ante la dura marcación de los rivales. Jugador hábil y rápido para ensanchar las bandas, también anotó goles importantes para los ‘azucareros’.



La decepción: Carlos Rodríguez tuvo un buen comienzo de torneo e incluso se pidió su titularidad, pero inexplicablemente decayó en su fútbol en los momentos en que más se pedía de él.



No supo aprovechar sus condiciones y terminó relegado al banco de suplentes, al punto que el club no hará uso de la opción de compra que tenía.



El trabajo del técnico: La afición no compartió la salida del técnico Lucas Pusineri, porque había entendido que en un año su campaña fue buena y el equipo con más tiempo podría darle mejores resultados.



El argentino conformó un grupo solidario y con buen juego colectivo, que en cada partido salió a darlo todo por el logro de los objetivos. Su nostalgia es que lamentablemente no pudo conseguir ningún titulo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces