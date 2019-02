El Nacional de Autuori empieza a ‘tomar vuelo’: ¿está para soñar?

La zozobra del inicio de la temporada se ha transformado en ilusión. Los problemas de Nacional parecen haber quedado atrás y aunque todavía es muy rápido para conocer bien a qué juega el equipo de Paulo Autuori, la verticalidad y los tres triunfos en las últimas tres fechas, sumando Liga y Copa, hacen soñar a los hinchas, que han visto cómo Barcos ya empieza a entrar en juego y a una defensa un poco más sólida.

Cuadrado transmite seguridad

Ha sido un buen inicio el de José Fernando Cuadrado con Nacional, 360 minutos sin recibir gol, sumando Copa y Liga, respondiendo cuando ha sido exigido y con el buen nivel que mostró en Once Caldas, el arquero nacido en Valledupar se consolida como una de las bases de este Nacional que ha construido sus más grandes títulos a partir de arqueros como Franco Armani, el último gigante que se hizo grande defendiendo los tres palos del club verde.



A la defensa todavía le hace falta

La ausencia de Henriquez y de un líder es evidente, en la línea defensiva el equipo aún se ve desordenado y aunque la clave ha estado en evitar los ataques constantes con una gran labor de los volantes, un equipo más ofensivo a los que ha enfrentado Nacional puede poner en aprietos a los paisas.



Los volantes han respondido

Con Gómez como figura en los últimos partidos (Gol incluido ante La Guaira para el triunfo 0-1) y una buena actuación de Rovira, se ha logrado impedir que a Nacional lo ataquen en exceso. En ataque se ha hecho énfasis por las bandas, por lo que algunos chispazos del Lucumí, Candelo y el mismo Ramírez, han sido la clave del gol y de las oportunidades. A Ramírez y Cepellini aún les falta demostrar: el 'Indio' no ha podido consolidarse pese a haber marcado frente a Jaguares y el uruguayo apenas está llegando pero no ha mostrado mucho. El balón, generalmente, llega a Barcos por las bandas.



Barcos ya se empezó a adaptar

Desde el partido en Bucaramanga, su debut, Hernán Barcos empezó a demostrar que su presencia en el área genera temor en la defensa rival. Baja bien la pelota a quienes llegan a rematar, genera tiros de esquina cuando dos o tres defensores van a su marca y todavía no ha demostrado su poder de gol, teniendo en cuenta que le falta un poco más de entendimiento con varios de sus compañeros. A medida que pasen los partidos se irá haciendo más importante.



Autuori marca su camino y usa el que ya esta

El brasileño ha sabido usar los recursos del equipo y aunque era importante la llegada de los refuerzos, demostró una idea clara y vertical desde la pretemporada. Con Barcos ya tiene su nueve de área y está trabajando mucho en el ataque por las bandas, en la salida jugando, como lo hizo Osorio en su momento, y en un toque por el piso al que le faltan partidos para que sea más efectivo. De momento parece haber encontrado una buena fórmula para hacer soñar a los hinchas, pero el año apenas inicia y es, todavía, muy pronto para saber si Nacional está para pelear en todos los frentes.