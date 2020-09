Atlético Nacional espera por Tolima para ponerse al día en la Liga

Atlético Nacional recibe al Deportes Tolima en juego pendiente por la 9ª fecha en la Liga colombiana 2020. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, este miércoles desde las 8:10 p.m. Tras sortear varios contratiempos, verdes y vinotintos se ven las caras para protagonizar uno de los duelos más esperados del semestre.



Tras caer frente a Once Caldas, los verdolagas vuelven al Atanasio, donde no juegan desde el 29 de febrero, para buscar una victoria que le permita posicionarse mejor en la tabla de posiciones. 19 convocados presentó Juan Carlos Osorio para afrontar este compromiso. Regresan: Christian Mafla, Yerson Candelo y Déinner Quiñones, quienes habrían sufrido molestias físicas que los privó de jugar en Manizales. Además, el técnico incluyó a Yilmar Velásquez.



Con respecto al partido anterior, Geisson Perea, Estéfano Arango y Yair Mena no fueron convocados. Juan Carlos Osorio manifestó su admiración por su rival y por el técnico Hernán Torres, a quien ha enfrentado en varias ocasiones. “Los equipos de Hernán (Torres) son muy ordenados, defienden normalmente en superioridad numérica, atacan en inferioridad numérica. Sus fortalezas son las transiciones de defensa a ataque. Es un gran entrenador y sus equipos son una muestra fiel de la manera cómo percibe el juego. Ha logrado grandes réditos con muy buenos resultados. Nosotros debemos buscar una respuesta a su propuesta de juego, esperamos que sea un juego muy competitivo, en donde Nacional pueda aportarle al espectáculo”.



Sebastián Gómez fue titular contra Once Caldas y pica en punta para estar nuevamente como inicialista, el volante se refirió al equipo pijao. “Me parece que el tema de enfrentar al Tolima se ha vuelto particular por los hinchas, es importante como todos y para eso nos estamos preparando. Tolima en transiciones de defensa a ataque hace mucho daño, pero más allá del análisis, debemos identificar nuestras armas para contrarrestarlos. Somos locales y aunque no estén los aficionados, los vamos a estar presentes. Es un duelo muy importante, habíamos analizado el partido anterior, ellos están arriba, pero esto es Nacional y debemos ganar siempre”.



Por otro lado, Osorio habló sobre el regreso de jugadores clave en su equipo y que el espectáculo estaría garantizado con un Tolima completo. “En ese momento, contábamos con todos los jugadores y ellos tenían varias ausencias. Más allá de lo que pasó, ellos tienen todos sus jugadores y nosotros vamos a estar en un buen nivel y esperemos que sea un muy buen partido de fútbol”.



Sebastián Gómez añadió que “debemos tener el merecimiento de ganar, hacer las cosas que deriven en los tres puntos. Nosotros vimos el partido después e identificamos los errores que tuvimos, debemos corregirlos y mantener el deseo de ganar”.



Finalmente, Osorio expresó sobre quién sería el capitán y que podría haber sorpresas con otro jugador. “Sobre la capitanía, está Helibelton (Palacios) y Jefferson (Duque), hay un tercero que en su momento lo se darán cuenta quién es”.



Historial favorable para Nacional

Por Liga, Atlético Nacional y Deportes Tolima se han enfrentado en 227 oportunidades, los verdolagas ganaron 98 contra 66 del pijao, mientras que en 63 ocasiones terminaron igualados. En goles, los antioqueños marcaron 337 contra 278 del conjunto ibaguereño. Sin embargo, de los últimos siete partidos, Tolima ganó cuatro, empató uno y perdió dos encuentros, marcando una tendencia positiva frente a los nacionalistas.



Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Jorge Segura, Diego Braghieri, Christian Mafla; Brayan Rovira, (Baldomero Perlaza), Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Jefferson Duque.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Anderson Angulo, Danovis Banguero; Guillermo Celis, Carlos Robles; Andrey Estupiñán, Juan Pablo Nieto, Anderson Plata; Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Hernán Torres.



Hora: 8:10 p.m.



Árbitro: Jhon Perdomo (Huila).



VAR: Nicolás Rodríguez (ASOCAFA).



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: Win +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8