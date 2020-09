Atlético Nacional intensifica trabajos de cara al reinicio de la Liga

Con poco más de seis meses de trabajo divididos en actividades desde casa, entrenamientos individuales y entrenamientos grupales, Atlético Nacional se encuentra afinando su trabajo físico, técnico y estratégico de cara al reinicio de la competencia, donde enfrentará el fin de semana del 19 de septiembre al Deportes Tolima.



Con 30 jugadores, el equipo antioqueño se pone objetivos claros en este remate de 2020; conseguir la Liga y la Copa Suramericana. Para llegar a ese fin, el cuerpo técnico apostará fuerte en un equipo propositivo, que tenga buenas tomas de decisiones y que presione en el último tercio del rival. Pompilio Páez, asistente técnico habló sobre esas bondades que espera tener con su grupo de trabajo.

"Desde el martes de la semana pasada comenzamos los trabajos grupales, era lo que necesitábamos y diseñamos un formato para sacarle un mayor provecho a cada entrenamiento. En la anterior fase, tuvimos 44 sesiones de entrenamiento. Llegamos a nueve sesiones de entrenamiento grupales y esperamos llegar a la competencia con 15 sesiones. Nos tuvimos que adaptar, porque el fútbol no es individual”, destacó Páez.



Sobre cómo llegará su equipo a la competencia, el asistente de Osorio señaló que "nos preocupa el ritmo de juego, pero no hay excusas y tenemos que agarrarlo lo antes posible. Mantenemos una base, subimos jugadores de las categorías formativas y en cualquier momento tendrán la oportunidad de jugar. Tuvimos dificultades en los entrenamientos, pero ahora que podemos trabajar en grupo, estamos enfocados en encontrar la forma futbolística lo antes posible. Todos vamos a estar en un nivel similar, más que preocuparnos, nos estamos ocupando en esta pandemia”.



En cuanto al plan de trabajo, Pompilio explicó que cuando uno tiene tan poco tiempo de trabajo, hay que dar prioridades. Nos ha dado resultado dividir al grupo en el calentamiento, optimizar la comunicación, trabajar en espacio reducido y complementar con la información que les damos día a día".



Atlético Nacional deberá enfrentar competencias exigentes como la Liga, la Suramericana y la Copa Colombia, frente a eso, Pompilio expresó que "recién nos pasaron la programación del torneo, debemos hacer una reunión para analizar. Sabemos que vamos a comenzar el 19, ya iremos analizando a los próximos rivales como Deportes Tolima y Once Caldas en Manizales. "Estamos esperando el rival de la Suramericana, entiendo que viene de la Copa Libertadores y vamos a tener muchos partidos en Liga para ponernos en forma. Es la Copa que nos hace falta y nos estamos preparando para conseguirla".



Además, "físicamente nos encontramos muy bien, mentalmente sabemos de la exigencia que tiene Nacional. Hay dos objetivos grandes como la Suramericana y la Liga, son jugadores profesionales y están expuestos a las presiones".



Finalmente, el integrante del cuerpo técnico detalló que la idea es gestionar el grupo y darles la oportunidad de jugar a los 30 jugadores del plantel profesional. “Esperemos nosotros llegar en buena forma a la competencia, mantuvimos una gran base”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8