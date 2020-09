La 'espinita' que tiene pendiente con Nacional Vladimir Hernández

Una semana completó Atlético Nacional con los entrenamientos grupales a las órdenes de Juan Carlos Osorio. El equipo verdolaga se prepara para los desafíos en la Liga y la Copa Suramericana 2020 y Vladimir Hernández es uno de los jugadores claves para el técnico risaraldense. El habilidoso mediapunta buscará ayudar a su equipo para reencontrarse con los títulos.



“En tres años solo gané una Copa. Ha sido difícil, he querido ganar una Liga y sabemos lo que pasó en ese año (2018), fue un momento duro en lo personal y en lo grupal. Todavía me siento en deuda, ganar una Liga y un torneo internacional es algo lindo, más por el cariño, el respeto y la admiración que todos me tienen en Medellín. Todavía les estoy debiendo y espero conseguir pronto un título”, resaltó.

En cuanto a su renovación con los verdes de Antioquia hasta diciembre de 2021, Vladimir indicó que “estoy contento de haber renovado un año más en este equipo, agradecido con los compañeros, con los directivos, me siento feliz por el respeto que han tenido conmigo y con mi familia. Espero que este año sea con muchos triunfos y muchos títulos”.

Sobre las prácticas grupales y la pronta competencia, Hernández señaló que “todos estábamos esperando el reinicio de los entrenamientos grupales, de la competencia, ya pasaron seis meses sin jugar, creo que va a costar un poco, pero los equipos van a demostrar un buen fútbol. Se arrancó con la Superliga y ojalá todos los jugadores tengamos un buen regreso. Estar nuevamente con los compañeros, poderlos abrazar, acercarnos, estar con ellos es algo que nos motiva mucho. Esta es otra familia que nos vemos a diario, llevamos mucho tiempo juntos y sacamos tiempo hasta para ‘mamar gallo’".

Además, “a pesar de todo el tiempo que estuvimos en la casa, ganamos mucho en la parte física para afrontar este torneo tan corto y que vamos a necesitar de todos los jugadores. El grupo se ve muy bien, está muy compacto, mostrando una buena parte física y ojalá podamos demostrarlo con buenos resultados cuando comiencen el torneo”.

El ex Junior habló sobre cómo lo ubica Juan Carlos Osorio en esas prácticas de fútbol y qué espera de él en el terreno de juego. “El ‘profe’ (Osorio) me ha venido ubicando por la banda izquierda, tratando de encarar hacia la derecha y buscando esa asociación con (Andrés) el ‘rifle’ Andrade, con Jefferson (Duque) o quien esté en la delantera. Es lo que quiere el técnico, la capacidad de unirnos, de elaborar una pared, de fijar a los cuatro defensas con los que tenemos en el ataque”.

Sobre el ‘míster’, “el ‘profe’ Osorio es un técnico que da el cien por ciento, sufrió mucho no tener a todo el grupo trabajando, pero con los entrenamientos grupales hemos venido trabajando la parte táctica, siendo solidarios a la pérdida de la pelota y cuando tengamos la pelota estar unidos con ganas de mantener la posesión”.

Pensando en lo que viene por la Liga y la Copa Suramericana, Vladimir explicó que “hemos mantenido una base, solo se fue Daniel (Muñoz) un jugador que nos aportó mucho, pero tenemos un gran grupo, estamos mucho tiempo juntos y eso nos va a ayudar para buscar la Liga y la Copa Suramericana. Vamos por buen camino, esperamos conseguir los resultados necesarios para pelear por esos títulos”.

Finalmente, el jugador habló sobre los riesgos que se van a correr cuando retorne el fútbol. “Hay temor, no solo por los choques, porque en este grupo somos muy leales y vamos sin intención de dañar al compañero. Pasa más por el aspecto muscular por la falta de actividad, pero el cuerpo técnico ha estado pendiente de nosotros y solamente con avisar un cansancio, nos bajan la intensidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8